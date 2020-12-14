Интерпол отказывается разыскивать подозреваемых в военных преступлениях в Крыму

Фото: Игорь Поночовный (ark.gp.gov.ua)

Интерпол отказывает в международном розыске обвиняемых и подозреваемых в военных преступлениях в Крыму. Непосредственно со штаб-квартирой Интерпола украинская сторона не коммуницирует.

Об этом сообщил глава прокуратуры Автономной Республики Крым Игорь Поночовный в интервью "Зеркало недели".

По его словам, работы украинского бюро Интерпола по сути нет как таковой.

"Непосредственно со штаб-квартирой Интерпола мы не общаемся, такой порядок. Отмечу, что фактически еще один крымский правонарушитель через каналы Интерпола не разыскивался", - отметил он.

По словам руководителя крымской прокуратуры, ведомство объявляло в розыск одного из командиров "самообороны Крыма" - Армена Мартоняна по прозвищу "Самвел". Его подозревают в нескольких тяжких преступлениях.

Однако через Интерпол его разыскать не удалось, ведь организация через некоторое время сняла его с розыска в связи с тем, что "преследование якобы имело политически мотивированный характер".

Напомним, ранее прокурор МУС Фату Бенсуда завершила изучение материалов и инициирует начало расследования в деле по ситуации в Украине после военного вторжения России в Крым и на Донбасс. Украина обратилась в МУС шесть лет назад.

Кроме того, Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений относительно преступлений против человечности на оккупированной Россией территории Украины.