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Україна направила в Міжнародний суд 14 звернень щодо Криму та Донбасу

Київ, Четвер 10 грудня 2020 19:18
Україна направила в Міжнародний суд 14 звернень щодо Криму та Донбасу
Фото: Гюндуз Мамедов (ark.gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький, Маріанна Присяжнюк

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов розповів, скільки звернень щодо злочинів проти людяності на окупованій Росією території України надіслали в Міжнародний кримінальний суд. Звернення стосуються не тільки Донбасу.

Про це йшлося під час презентації проекту "ІЗОЛЯЦІЯ: must speak", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами заступника генпрокурора, Україна веде тісну співпрацю з Міжнародним кримінальним судом.

"Направлено в Міжнародний суд 14 звернень про військові злочини та злочини проти людяності. Це стосується не тільки Донбасу, але й Криму", - заявив Мамедов.

Крім того, він планує завтра зустрітися з прокурором Міжнародного кримінального суду, щоб обговорити подальші кроки у цьому напрямку.

"Я думаю, що всім цим діям, тяжким міжнародним злочинам, буде дана об'єктивна оцінка", - наголосив заступник генпрокурора.

Нагадаємо, раніше Мамедов заявляв, що статус воєнного злочинця через події на Донбасі можуть отримати більш ніж 100 людей. Прокурори вже оголосили про підозру більш ніж 50 людям.

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