Інтерпол оголосив у розшук скандального депутата з Ужгорода

Інтерпол оголосив у розшук депутата Ужгородської міської ради Івана Волошина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Інтерполу.

Повідомляється, що Волошин оголошений в розшук у зв'язку з хуліганством і порушенням громадського порядку із застосуванням вогнепальної або будь-якої іншої холодної зброї, або предмета, спеціально підготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень.

Раніше повідомлялося, що Волошина оголосили у всеукраїнський розшук. Правоохоронці стверджують, що він ховається від досудового розслідування з 23 травня 2019 року. Також суд виніс постанову про затримання.

Нагадаємо, 18 травня 2016 року в центрі Ужгорода на території ресторанного комплексу "Корона" стався конфлікт зі стріляниною. Тоді депутат Іван Волошин поранив з травматичного пістолета помічника депутата міськради Романа Богуславського - Євгенія Рахімова.

Як повідомляло РБК-Україна, в одному з торговельно-розважальних закладів у Львові один з відвідувачів зробив кілька пострілів в повітря з невідомої зброї.

Раніше РБК-Україна писало, що у Запоріжжі стріляли у власника одного з ресторанів. В Комунарському районі міста між відвідувачем і співробітником закладу виник конфлікт, в який втрутився власник і випровадив буйного гостя. Останній вирішив "провчити" власника закладу.