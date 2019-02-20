Інтерпол оголосив у розшук одеського бізнесмена Грановського

Грановський розшукується правоохоронними органами Ізраїлю

Согласно информации на сайте Интерпола, по просьбе правоохранительных органов Израиля бывшего владельца Одесского аэропорта и Финбанка, бизнесмена Александра Грановского объявили в розыск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Интерпола.

Так, Грановский разыскивается правоохранительными органами Израиля. Бизнесмена подозревают в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, недостоверной раскрытии информации в публичных корпоративных документах.

Напомним, в 2017 году Генеральная прокуратура Украины сообщила бизнесмену Александру Грановскому о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве. Речь шла о расследовании преступлений, совершенных должностными лицами дистрибьютора табачной продукции ООО "Мегаполис Украина" (с мая 2016 года ООО "Тедис Украина").

Как писало РБК-Украина, в марте 2015 года Компетентный суд Иерусалима (Израиль) рассматривал дело о взыскании с украинского бизнесмена Александра Грановского более 15 млн долларов долга перед украинскими кредиторами.

Добавим также, в июне 2015 года бизнесмен Грановский приобрел контрольный пакет акций одесского "Финбанка".