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Інтерпол оголосив у розшук двох росіян у справі про вибух у Бейруті

Бейрут, Вівторок 12 січня 2021 15:53
Інтерпол оголосив у розшук двох росіян у справі про вибух у Бейруті
Фото: вибух у Бейруті (twitter.com/NYTBen)
Автор: РБК-Україна

У справі про вибух у Бейруті в міжнародний розшук оголосили двох громадян Російської Федерації. Інтерпол оголосив їх у розшук за запитом прокуратури Лівану.

Про це пише Associated Press.

Повідомляється, що Інтерпол видав "червоне повідомлення" на португальця і двох громадян Росії - власника і капітана судна Rhosus, на якому в 2013 році до порту Бейрута привезли 2 275 тонн селітри. У 2014 році її вивантажили на склад, а в серпні 2020 року вона стала причиною масштабного вибуху.

Імена розшукуваних не розкривають, але, за даними ліванських ЗМІ, в розшук оголошені колишній капітан судна Борис Прокошев і власник корабля бізнесмен Ігор Гречушкін, який живе на Кіпрі. "Червоне повідомлення" діє й на португальця Жоржі Мануела Нету Морейру який в 2014 році оглядав вантаж нітрату амонію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у справі про вибух у Бейруті в халатності звинувачують в. о. прем'єр-міністра Хасана Діабі і трьох колишніх міністрів.

У серпні 2020 року в результаті пожежі в порту Бейрута здетонували склади з аміачною селітрою. В результаті вибуху загинули близько 200 осіб. Цей вибух вважають одним з найбільших неядерних в історії.

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