Главная » Бизнес

"Интерпайп" запустил производство нестандартных осей для сверхтяжелых поездов в Европе

Четверг 23 октября 2025 12:50
"Интерпайп" запустил производство нестандартных осей для сверхтяжелых поездов в Европе Фото: "Интерпайп" производит нестандартные оси для поездов (interpipe.biz)
Автор: Юлия Бойко

Украинская компания "Интерпайп" начала производство специальных железнодорожных осей, предназначенных для сверхтяжелых поездов в Европе. Первые партии продукции уже отгружены заказчикам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Интерпайп" освоила производство нестандартных осей для британских тележек TF25, которые используются в поездах для перевозки тяжеловесных грузов.

Особенность новой оси TF25 в ее увеличенном диаметре (225 мм) - почти на четверть толще стандартной оси для грузовых вагонов. Благодаря этому конструкция выдерживает большие нагрузки - до 25,4 тонны и скорость до 120 км/ч. Первые заказы уже отправлены европейским клиентам.

"Оригинальная британская тележка TF25 имеет улучшенные характеристики шумопонижения и уменьшает нагрузку на железнодорожные пути благодаря увеличенной нагрузке на ось. Мы уже поставили первые две партии по 80 единиц во Францию ​​и Германию, где также широко используются тележки TF25", - рассказал менеджер по продажам железнодорожной продукции "Интерпайп" на рынок Европы Фредерик Симонно.

Стоит отметить, что компания запустила производство железнодорожных осей еще в 2017 году и постоянно развивает продуктовый портфель. Кроме утолщенной оси, "Интерпайп" производит также конструкции разной длины для стандартных, европейских и иберийских железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что украинская промышленная компания "Интерпайп" приступила к разработке сверхсложных трубных продуктов.

