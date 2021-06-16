"Інтерпайп" виграв новий тендер на поставку колісних пар УЗ
ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" ("Інтерпайп НТЗ") виграло тендер на поставку АТ "Укрзалізниця" цільнокатаних коліс загальною вартістю 136 млн грн.
Результати торгів опубліковані на сайті Prozorro.
Якщо результати торгів не будуть оскаржені, то поставки продукції, за умовами тендеру, відбудуться до кінця 2020 року. Вартість однієї колісної пари становить 31 тисячу гривень.
Як повідомлялося, 9 жовтня 2020 року УЗ оголосила тендер на закупівлю цільнокатаних коліс на 118 млн грн.
29 жовтня Антимонопольний комітет України оголосив, що позбавляє компанії "Інтерпайп Україна", "Ретек", "Транспортні інвестиції" і "Фірма "Інтервторпром" права участі в публічних закупівлях протягом трьох років за змову при проведенні торгів УЗ на закупівлю суцільнокатаних коліс, а також наклав штраф у розмірі 69 мільйонів гривень.
"Інтерпайп" зі свого боку подала до суду, після чого апеляція була задоволена.
Суд не тільки дозволив "Інтерпайпу" брати участь у тендерах, а й зобов'язав АМКУ виплатити компанії 360 тис.гривень судових зборів.