"Интерпайп" в суде хотел запретить СМИ фиксировать ход заседания по закупке труб

ООО "Интерпайп Нико Тьюб" (входит в группу Интерпайп Виктора Пинчука), судящееся с "Укргаздобычей" по закупке обсадных труб для добычи природного газа, пыталось удалить из зала судебных заседаний Хозяйственного суда Киева представителей СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее ходатайство в суде представитель компании Елены Колесовой.

"Заявляем ходатайство о недопущении представителей СМИ на судебное заседание. В данном судебном заседании будут освещаться и исследоваться определенные коммерческие нюансы деятельности Укргаздобычи и других субъектов хозяйствования. Просим суд постановить решение о недопущении представителей СМИ", - заявила Колесова.

В свою очередь, судья отметил, что "Интерпайп" ранее не обращался с ходатайством о закрытом слушании, а заявил его, только увидев в судебном зале СМИ.

В рамках указанного дела "Интерпайп" пытается признать недействительным договор на поставку обсадных труб, заключенный с американской компанией по результатам публичных торгов.

Как известно, американская компания выиграла тендер, предложив ставку на 50 миллионов гривен меньше, чем Интерпайп. Торги проходили на площадке Prozorro.

"Интерпайп своим иском фактически вмешивается в хозяйственную деятельность Укргаздобычи и пытается расторгнуть договор между двумя хозяйственными лицами", - заявил во время заседания представитель АО "Укргаздобыча" Юрий Малярчук.

Суд отклонил ходатайство "Интерпайпа" и разрешил представителям СМИ остаться.

Напомним, ранее РБК-Украина писала о том, что "Интерпайп-М" продолжает работать в России и платит налоги.