"Інтерпайп" в суді хотів заборонити ЗМІ фіксувати перебіг засідання щодо закупівлі труб

ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" (входить до групи Інтерпайп Віктора Пінчука), який судиться із "Укргазвидобуванням" щодо закупівлі обсадних труб для видобутку природного газу, намагався видалити із зали судових засідань Господарського суду Києва представників ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне клопотання у суді представник компанії Олени Колесової.

"Заявляємо клопотання про недопущення представників ЗМІ до судового засідання. У даному судовому засіданні будуть висвітлюватися та досліджуватися певні комерційні нюанси дільності Укргазвидобування та інших суб'єктів господарювання. Просимо суд постановити ухвалу про недопущення представників ЗМІ", - заявила Колесова.

Своєю чергою, суддя зазначив, що "Інтерпайп" раніше не звертався із клопотанням про закрите слухання, а заявив його лише побачивши у судовій залі ЗМІ.

У рамках вказаної справи "Інтерпайп" намагається визнати недійсним договір на поставку обсадних труб, укладений із американською компанією за результатом публічних торгів.

Як відомо, американська компанія виграла тендер, запропонувавши ставку на 50 мільйонів гривень менше, ніж Інтерпайп. Торги відбувались на майданчику Prozorro.

"Інтерпайп своїм позовом фактично втручається в господарську діяльність Укргазвидобування і намагається розірвати договір між двома господарськими особами", - заявив під час засідання представник АТ "Укргазвидобування" Юрій Малярчук.

Суд відхилив клопотання "Інтерпайпу" і дозволив представникам ЗМІ залишитися.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що "Інтерпайп-М" продовжує працювати в Росії та сплачує там податки.