"Интерпайп" опровергает обвинения в сотрудничестве с РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как говорится в сообщении компании, патриотическая позиция "Интерпайпа" всегда была раздражителем для РФ. Еще в 2019 году Российская Федерация ввела эмбарго на продукцию компании и внесла ее руководство в санкционные списки.

"Интерпайп ни при каких условиях и ни в каком формате не работает на рынке России. Серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему недостоверна и инициирована неблагополучными конкурентами с целью нанесения ущерба деловой репутации компании, как ведущего национального производителя стальных труб и железнодорожной продукции", - заявляет компания.

В компании также отмечают, что изначально полномасштабная агрессия РФ помогает удерживать экономическую стабильность страны.

Наши заводы, особенно в Никополе, работают в условиях постоянных артиллерийских обстрелов со стороны рашистов. Компания стабильно выплачивает заработную плату всем сотрудникам. Территориальной Обороны", - добавляют в компании.

В настоящее время продукция "Интерпайпа" экспортируется на рынки Евросоюза, США, стран Ближнего востока.

Компания является поставщиком продукции лидерам нефтегазовой отрасли и машиностроения: ThyssenKrupp, Liebherr, ADNOC, Qatar Petroleum, Alstom, Siemens, VTG, Deutsche Bahn и т.д. Также "Интерпайп" является многолетним партнером по нефтегазовой отрасли Украины.

Напомним, "Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2022 году компания реализовала 384 тыс. т трубной продукции и 87 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 10 тыс. сотрудников. В 2022 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,8 млрд грн.

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