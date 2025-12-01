"Интерпайп" Пинчука расширил помощь мобилизованным работникам

"Интерпайп" Виктора Пинчука с первых дней полномасштабного вторжения создал патронатную службу для работы с мобилизованными работниками. Опыт работы с военными компания имела с 2014 года.

Однако за годы войны характер помощи существенно изменился, ведь работодатель закрывает текущие потребности мобилизованных.

Один из основных принципов работы патронатной службы "Интерпайп" - адресность. В компании работают с запросами каждого мобилизованного отдельно, не создают унифицированных пакетов помощи, а обеспечивают военных именно тем, что необходимо и привлекают для этого все возможности крупного бизнеса, - рассказывает об опыте "Интерпайп" издание.

Координаторы находят те потребности, которые не могут закрыть волонтеры или сами военные.

"В начале войны было очень сложно найти нужное, потому что не было ни товаров, ни вещей военного назначения в достаточном количестве и качестве. Сейчас рынок наполнен, но появились другие потребности. Если в первый год было проблематично найти нормальные плиты для бронежилетов, то сейчас в большинстве случаев эту потребность могут закрыть военные части, наши подопечные если и просят, то облегченные керамические. Зато сейчас в дефиците запчасти для дронов, аккумуляторы для БПЛА или детекторы дронов. Война стала более технологичной, и запросы меняются", - рассказывает директор по коммуникациям и куратор корпоративной патронатной службы Интерпайп Людмила Новак.

Работа Патронатной службы Интерпайпа не ограничивается передачей техники или амуниции мобилизованным сотрудникам. Это выстроенная логистика, закупки, внутренний контроль и контакт с каждым военным.

"Все, что было нужно - мне все присылали. У нас, в Интерпайп, это работает просто: есть запрос - компания смотрит, что может сделать, и делает. Например, нам дали пикап Mitsubishi L200. Это важно, потому что на войне машина - это не комфорт, это мобильность и выживание. Нам прислали дроны, зарядные станции, генераторы. Одежду: и летнюю, и зимнюю. Все, что нужно, чтобы выполнять задачи. Не раз слышал от ребят, что они бы тоже хотели иметь такую связь со своим предприятием", - рассказывает бывший нагревательный металла, а с началом полномасштабного вторжения военнослужащий Федор Пелых.

Сейчас в Интерпайп более 1100 мобилизованных работников. Также патронатная служба Интерпайп помогает ветеранам, семьям погибших, пропавших без вести и пленных. Компания не планирует останавливать помощь.