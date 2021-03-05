"Інтерпайп" Пінчука пояснив завищення цін на труби для "Нафтогазу" особливою конструкцією сполук
Компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пунчука пояснила дворазове завищення цін на трубну продукцію для державного "Нафтогазу", у порівнянні з продажами в Росії тим, що для української компанії поставлялися "технологічно складні труби з преміальними сполуками".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву компанії.
"В публікаціях, спрямованих проти "Інтерпайпу", порівнюються ціни на непорівнянні поставки стандартної трубної продукції, що не має особливих вимог, постачання спеціальних технологічно складних труб з преміальним з'єднанням для НАК "Нафтогаз України", - йдеться в заяві.
У компанії заявили, що "Інтерпайп" здійснював і здійснює поставки НАК "Нафтогаз України" в рамках конкурентних тендерних процедур.
В "Інтерпайпі" також поскаржилися на введення Росією ембарго на ввезення всієї продукції "Інтерпайпу" у квітні 2019 року.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна аналізувало контракти "Інтерпайпу" з "Нафтогазом" і російською компанією "Башнафти" на ідентичні види труб з єдиним ГОСТом протягом 2015-2019 роки.
Ціни реалізації труб на російському ринку опинилися у 2-3 рази нижче, ніж для державної компанії "Нафтогаз". Завищення цін дозволило "Інтерпайпу" додатково заробити на державному "Нафтогазі" до 290 млн доларів.