"Інтерпайп" Пінчука пояснив завищення цін на труби для "Нафтогазу" особливою конструкцією сполук

Компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пунчука пояснила дворазове завищення цін на трубну продукцію для державного "Нафтогазу", у порівнянні з продажами в Росії тим, що для української компанії поставлялися "технологічно складні труби з преміальними сполуками".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву компанії.

"В публікаціях, спрямованих проти "Інтерпайпу", порівнюються ціни на непорівнянні поставки стандартної трубної продукції, що не має особливих вимог, постачання спеціальних технологічно складних труб з преміальним з'єднанням для НАК "Нафтогаз України", - йдеться в заяві.

У компанії заявили, що "Інтерпайп" здійснював і здійснює поставки НАК "Нафтогаз України" в рамках конкурентних тендерних процедур.

В "Інтерпайпі" також поскаржилися на введення Росією ембарго на ввезення всієї продукції "Інтерпайпу" у квітні 2019 року.