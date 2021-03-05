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"Інтерпайп" Пінчука пояснив завищення цін на труби для "Нафтогазу" особливою конструкцією сполук

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 14:41
"Інтерпайп" Пінчука пояснив завищення цін на труби для "Нафтогазу" особливою конструкцією сполук Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пунчука пояснила дворазове завищення цін на трубну продукцію для державного "Нафтогазу", у порівнянні з продажами в Росії тим, що для української компанії поставлялися "технологічно складні труби з преміальними сполуками".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву компанії.

"В публікаціях, спрямованих проти "Інтерпайпу", порівнюються ціни на непорівнянні поставки стандартної трубної продукції, що не має особливих вимог, постачання спеціальних технологічно складних труб з преміальним з'єднанням для НАК "Нафтогаз України", - йдеться в заяві.

У компанії заявили, що "Інтерпайп" здійснював і здійснює поставки НАК "Нафтогаз України" в рамках конкурентних тендерних процедур.

В "Інтерпайпі" також поскаржилися на введення Росією ембарго на ввезення всієї продукції "Інтерпайпу" у квітні 2019 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна аналізувало контракти "Інтерпайпу" з "Нафтогазом" і російською компанією "Башнафти" на ідентичні види труб з єдиним ГОСТом протягом 2015-2019 роки.

Ціни реалізації труб на російському ринку опинилися у 2-3 рази нижче, ніж для державної компанії "Нафтогаз". Завищення цін дозволило "Інтерпайпу" додатково заробити на державному "Нафтогазі" до 290 млн доларів.

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