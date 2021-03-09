Інтернет від SpaceX буде доступний на кораблях і літаках

Як йдеться в листі директора SpaceX з супутникової політики Девіда Голдмана, це послужить громадським інтересам, оскільки новий клас наземних компонентів для супутникової системи розширить діапазон частот, доступних для транспорту по всьому світу.

На сьогодні SpaceX запустила понад 1 100 супутників у рамках проекту Starlink. У жовтні 2020 року почалося раннє обслуговування клієнтів в США, Канаді та Великобританії за ціною 99 доларів на місяць.

Інтернет Starlink також включає в себе авансову вартість обладнання, необхідного для підключення, у розмірі 499 доларів. Starlink Kit включає в себе користувальницький термінал (невелику тарілочну антену) і маршрутизатор Wi-Fi.