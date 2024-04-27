Интернет во время блэкаутов: как найти провайдера, работающего при отключениях света

Многие провайдеры в Украине переходят на оптоволоконные технологии, чтобы работать при отключениях света. Таких провайдеров можно найти на онлайн-карте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
Первоначально карта интернет-провайдеров была доступна жителям Киева, Киевской, Львовской и Одесской областей, но сейчас география расширилась для всей Украины.
Карта показывает провайдеров, которые могут дать доступ к интернету во время блэкаутов от 4 до 72 часов.
Как отметил министр, пользователи могут проверить оценки других пользователей о том, работает ли интернет во время отключений в течение указанного промежутка времени.
Провайдеры могут подключиться к онлайн-карте. Для этого нужно написать почту misto@lun.ua с темой письма "Стойка Украина".
Карту интернет-провайдеров, работающих во время блэкаутов, можно найти по ссылке.
Напомним, российские захватчики начали снова обстреливать энергетику Украины. Россияне уничтожили почти всю тепловую генерацию.
Как известно, в Украине частично начали вводить ограничения света для бизнеса. Но отключения электроэнергии для населения пока не вводятся.
Напомним, ранее украинцам объяснили, как оставаться со связью и интернетом при блэкаутах.
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