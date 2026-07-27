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Интернет может исчезнуть: ученые показали сценарий, как мир погрузится в хаос

19:12 27.07.2026 Пн
2 мин
Мы никогда больше не сможем существовать без сети?
aimg Ольга Завада
Мир не готов к отключению интернета (фото: Pexels)

Ученые смоделировали сценарий, при котором человечество полностью теряет доступ к интернету, и объяснили, как изо дня в день такое событие может превратиться в глобальный кризис.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura.

Длительный глобальный сбой интернета может вызвать масштабный хаос и привести к экономическому регрессу времен Великой депрессии. Исследователи описали поэтапный сценарий того, как отсутствие сети отразится на критической инфраструктуре мира.

Финансовые потери и паралич бизнеса

Основной удар в первые часы придется на финансовую систему. Только за первые сутки Facebook и Google потеряют более 300 миллионов фунтов стерлингов (около 380 миллионов долларов) рекламного дохода.

Однако последствия коснутся не только технологического сектора. Почти все сферы бизнеса остановят работу, поскольку банковские операции, а также функционирование традиционных и мобильных сетей критически зависят от интернет-протоколов.

Цепная реакция: энергетика и логистика

Современные энергосистемы используют сеть для координации работы электростанций и подстанций.

Без соответствующей синхронизации национальные сети потеряют баланс, что приведет к трансформации локальных отключений в масштабные блэкауты. Из-за отсутствия электроэнергии и связи остановится работа газопроводов.

Топливный кризис заденет и розничные сети:

  • заправочным станциям требуется электричество для прокачки горючего;
  • АЗС упустят возможность мониторить уровень баков, обрабатывать платежи и заказывать новые поставки.
  • Прекращение поставки горючего исключит возможность работы грузового транспорта.

Это приведет к сбоям в пополнении запасов супермаркетов и возникновении беспорядков у распределительных центров, для регулирования которых будут привлекаться военные подразделения.

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Долгосрочные последствия и социальное влияние

В наиболее развитых странах правительствам удастся частично восстановить базовые проводные сети для постепенной стабилизации ситуации.

В других регионах экономика вынужденно переориентируется на натуральное хозяйство.

По оценкам исследователей, потенциальные потери от голода, холода и социальной нестабильности из-за отключения интернета могут достигнуть 1 миллиарда человек во всем мире.

Как следствие - общее состояние планетарной экономики откатится к показателям 30-х годов.

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