Інтернет на Антарктиді і перенесення Starlink. Головне зі світу технологій

Apple може випустити гарнітуру доповненої реальності

Перше гарнітура доповненої реальності від Apple може з'явитися вже в четвертому кварталі 2022 року. За даними профільних інсайдерів, вона буде обладнана двома процесорами, від 6 до 8 оптичними модулями, двома мікродисплеями від Sony.

Очікується, що обчислювальна потужність гаджета буде на рівні Mac. А сама гарнітура зможе працювати без прив'язки до інших пристроїв Apple.

Високошвидкісний інтернет з'явиться на Антарктиді

На Антарктиді можуть прокласти оптоволоконний високошвидкісний Інтернет. Він з'явиться в неформальній столиці Антарктиди - на станції Мак-Мердо - і буде використовуватися, щоб прискорити наукові дослідження.

Національний санітарний фонд США (NSF) вже почав вивчення можливості прокладки оптоволоконного кабелю через морське дно до материка з Нової Зеландії або Австралії.

Зазначимо, на сьогодні вчені на Антарктиді покладаються тільки на супутниковий інтернет для зв'язку із зовнішнім світом. А наукові дані в основному доводиться зберігати на жорстких дисках.

Ресторан з роботами в Іраку

В іракському Мосулі відкрився ресторан, де замість офіціантів працюють роботи. Замовлення приймаються через інтерактивний стіл, а напої та їжу розносять розумні машини.

Заклад користується популярністю і у вечірній час завжди заповнений відвідувачами. Головними цікавинками залишаються два андроїда, які курсують по ресторану по рейках і доставляють замовлення.

Примітно, що ще недавно Мосул був оплотом терористичного угруповання "Ісламська держава" і серйозно постраждав під час бойових дій.

Фото: у ресторані Мосула працюють роботи (techxplore.com)

Starlink переноситься на рік

Американська компанія SpaceX почала повідомляти клієнтам, які оформили попереднє підключення до супутникового інтернету Starlink, про перенесення доставки обладнання на наступний рік.

Всьому виною - затримка в поставках чіпів, яка вплинула на виробничі можливості. Більшість клієнтів зазначає, що саме 2022 рік вказаний як нова дата підключення, хоча раніше все було погоджено на середину-кінець 2021 року.

Apple може відмовитися від випуску MacBook Air наступного року

Apple в 2022 році може відмовитися від назви MacBook Air для свого ноутбука початкового рівня. На наступний рік планується випуск MacBook з більш тонким дизайном, міні-світлодіодним дисплеєм, вирізом і білими рамками, зарядкою MagSafe, веб-камерою 1080p і різними колірними варіантами.

Нова модель буде називатися просто MacBook. Це не перший раз, коли Apple відмовляється від приставки Air. Компанія продавала MacBook з 2006 по 2012 рік, а потім з 2015 по 2019 рік.

Xiaomi запустить програму самостійного ремонту смартфонів

Слідом за Apple китайська компанія Xiaomi натякнула на появу можливості для самостійного ремонту смартфонів. Зокрема, в блозі індійського підрозділу з'явився анонс нової програми Xiaomi Cares.

За запевненням представників бренду, вона дозволить істотно спростити обслуговування гаджетів та їх підтримку. Інсайдери вважають, що виробник забезпечить користувачів доступом до оригінальних деталей та інструкціями по ремонту.

NASA готується збити астероїд

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) США готує випробування корабля DART, який має зіткнутися в космосі з астероїдом і змінити його траєкторію.

Очікується, що проект DART стане першою демонстрацією техніки кінетичного ударного механізму, який дозволить змінити рух астероїда в космосі. За розрахунками NASA, апарат зіткнеться з астероїдом Диморфос восени 2022 року. В результаті зіткнення на швидкості близько 24 000 км/год його траєкторія повинна відхилитися на "частку відсотка".