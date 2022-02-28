ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Інтернаціональний легіон. Заявки на вступ подали вже кілька тисяч бажаючих

Новость на русском →
Україна, Понеділок 28 лютого 2022 14:02
Інтернаціональний легіон. Заявки на вступ подали вже кілька тисяч бажаючих Фото: інтернаціональний легіон отримав тисячі заявок (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні створюють інтернаціональний легіон у складі української армії. Бажаючі вступити до легіону вже почали подавати заявки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр.

"Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу - "Інтернаціональний легіон". В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму", - розповіла вона.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський оголосив про створення інтернаціонального легіону.

Після цього у Французькому інтернаціональному легіоні заявили, що відпустять українців воювати додому у повній бойовій екіпіровці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Міністерство оборони України Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна