Інтернаціональний легіон. Заявки на вступ подали вже кілька тисяч бажаючих
Фото: інтернаціональний легіон отримав тисячі заявок (Getty Images)
В Україні створюють інтернаціональний легіон у складі української армії. Бажаючі вступити до легіону вже почали подавати заявки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр.
"Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу - "Інтернаціональний легіон". В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму", - розповіла вона.
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський оголосив про створення інтернаціонального легіону.
Після цього у Французькому інтернаціональному легіоні заявили, що відпустять українців воювати додому у повній бойовій екіпіровці.