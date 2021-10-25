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Інтереси Путіна прагнуть представляти в Україні мінімум три групи, - Данілов

Автор: Сергій Щербина

В Україні є мінімум три групи, які з'ясовують, хто з них представлятиме інтереси президента РФ Володимира Путіна на території нашої держави. Раніше була й четверта - група Медведчука.

Про це розповів Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю РБК-Україна.

"На російському напрямку зараз відбувається колосальна боротьба за вплив на Україну серед тих людей, які знаходяться на території нашої країни. Між цими групами йде зіткнення. Медведчук був однією з цих груп, він був, скажімо так, у фаворі з урахуванням того, що він кум Путіна", - зазначив Данілов.

За його словами, зараз між цими групами йде з'ясування взаємин, хто буде тут старшим і представляти інтереси Росії.

"Багато таких груп? Я знаю як мінімум три групи, які з'ясовують, хто представлятиме тут інтереси Путіна. Група, що відвалилася - це була група Медведчука, четверта", - додав Данілов.

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Володимир ПутінРНБОРосійська ФедераціяОлексій Данілов