Інтереси Путіна прагнуть представляти в Україні мінімум три групи, - Данілов

"На російському напрямку зараз відбувається колосальна боротьба за вплив на Україну серед тих людей, які знаходяться на території нашої країни. Між цими групами йде зіткнення. Медведчук був однією з цих груп, він був, скажімо так, у фаворі з урахуванням того, що він кум Путіна", - зазначив Данілов.

За його словами, зараз між цими групами йде з'ясування взаємин, хто буде тут старшим і представляти інтереси Росії.

"Багато таких груп? Я знаю як мінімум три групи, які з'ясовують, хто представлятиме тут інтереси Путіна. Група, що відвалилася - це була група Медведчука, четверта", - додав Данілов.