Інтер - Шахтар: анонс півфіналу Ліги Європи

Фото: "Шахтар" може вдруге вийти у фінал (facebook.com/fcshakhtar)

Шанс для "гірників" вдруге вийти у фінал

"Шахтар" зустрінеться з "Інтером" в півфіналі Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". Фаворитом букмекери вважають команду з Італії. Завдяки успіху "гірників" у турнірі Україна піднялася на 9 місце в таблиці УЄФА.

17 серпня 22:00

Дюссельдорф, стадіон "Дюссельдорф Арена"

"Шахтар" в цій Лізі Європи голосно заявив про себе, футболісти якого набрали чудову форму. "Інтер" своєю чергою буде тиснути міццю. Обидві команди грають в результативний і атакуючий футбол, а значить, нас чекають забиті голи з обох сторін.

Шлях в 1/2 фіналу

"Шахтар" на попередній стадії впевнено пройшов "Базель", розгромивши швейцарський клуб з рахунком 4:1. До цього команда Луїша Каштру здолала німецький "Вольфсбург" (2:1, 3:0) та португальську "Бенфіку" (2:1, 3:3).

"Інтер" також досить впевнено здолав опір німецького "Баєра" (2:1), іспанського "Хетафе" (2:0) та болгарського "Лудогорца" (2:0, 2:1).

Обидві команди починали сезон в Лізі чемпіонів, але не змогли подолати груповий етап.

Попередні зустрічі

Команди зустрічалися 15 років тому в останньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. У першій грі донецький клуб вдома поступився з рахунком 2:0, у другому матчі в Мілані команди грали без глядачів, оскільки італійський клуб відбував покарання за поведінку вболівальників у минулому єврокампанії. Матч завершився внічию - 1:1.

Кадрова ситуація

Всі футболісти "Шахтаря" в строю і готуються до поєдинку. У команди Луїша Каштру дуже хороша лавка запасних.

"Інтер" не може розраховувати на хавбека Весіно та нападника Алексіса Санчеса, який травмував стегно в матчі з "Баєром". Втім, першого успішно заміняє Гальярдіні, а чилійця компенсує Лукаку та Мартінес.

Що буде далі

Вже визначився перший фіналіст Ліги Європи. Переможець цієї пари зійдеться з "Севільєю", яка напередодні обіграла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1. Вирішальний матч відбудеться 21 серпня в Кельні.