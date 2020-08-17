Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги Європи

Фото: "Шахтар" зіграє з "Інтером" в 1/2 фіналу Ліги Європи (twitter.com/fcshakhtar)

РБК-Україна проведе текстову трансляцію поєдинку

"Шахтар" зіграє з "Інтером" за вихід у фінал Ліги Європи сезону 2019/20. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:00 за київським часом, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Зустріч пройде 17 серпня на нейтральному полі стадіону "Дюссельдорф Арена" в однойменному німецькому місті.

1 годину до початку матчу

Вже відомі склади команд.

"Інтер" (3-5-2): Ханданович - Годін, де Врей, Бастони - Д'Амброзіо, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг - Мартінес, Лукаку

"Шахтар" (4-1-4-1): Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко - Степаненко - Марлос, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Тайсон - Мораес