ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги Європи

Дюссельдорф, Понеділок 17 серпня 2020 21:00
Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги Європи
Фото: "Шахтар" зіграє з "Інтером" в 1/2 фіналу Ліги Європи (twitter.com/fcshakhtar)
Автор: Вера Олейник

РБК-Україна проведе текстову трансляцію поєдинку

"Шахтар" зіграє з "Інтером" за вихід у фінал Ліги Європи сезону 2019/20. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:00 за київським часом, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Зустріч пройде 17 серпня на нейтральному полі стадіону "Дюссельдорф Арена" в однойменному німецькому місті.

1 годину до початку матчу

Вже відомі склади команд.

"Інтер" (3-5-2): Ханданович - Годін, де Врей, Бастони - Д'Амброзіо, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг - Мартінес, Лукаку

"Шахтар" (4-1-4-1): Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко - Степаненко - Марлос, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Тайсон - Мораес

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ІнтерШахтарЛіга Європионлайн-трансляцияонлайн
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся