Київське "Динамо" мінімально переграло "Динамо" з Тбілісі на зборах

Київське "Динамо" у важкому контрольному поєдинку на тренувальних зборах у Туреччині переграло одноклубників із Тбілісі.

На старті поєдинку найактивнішим на полі був Денис Гармаш. Атакувальний хавбек чемпіона України в перші 15 хвилин встиг двічі потурбувати кіпера тбілісців. Спершу пробив над поперечиною зі штрафного, а потім – вище воріт з дальньої дистанції.

Повели ж у рахунку кияни на 21-й хвилині. Оборона грузинського гранда, здавалося, винесла м'яч, але Буяльський підхопив і скинув під удар Кулачу – удар Владислава був бездоганним.

Забитий м'яч трохи розслабив команду Мірчі Луческу. Кияни перестали нагнітати ситуацію біля воріт Кереселідзе. Натомість грузини посмілішали перед перервою і змарнували дві нагоди – Бущан парирував удар з-за меж штрафного, а Боль заблокував удар Біленького з кількох метрів.

Після перерви київське "Динамо" повернуло гру під свій контроль. Це спровокувало нову хвилю моментів біля воріт тбілісців. Ось Шапаренко пробив вище воріт зі штрафного, далі Ванат потужно пробив із меж штрафного (сейв кіпера), а згодом Циганков у падінні ледь не замкнув класний простріл Де Пени.

На 66-й хвилині той же Циганков вирішив бити зі штрафного метрів із 30-ти, але воротар дивом витягнув м'яч із нижньом кута. Його заспів підхопив Де Пена. Однак, уругваєць зі стандарту на лівому фланзі трохи не влучив у дев'ятку.

Погодні умови значно погіршилися у фінальні 20 хвилин. Тож на фінальному відрізку спарингу команди нечасто доводили справу до ударів. Як наслідок, м'яч Кулача залишився єдиним у матчі.

Контрольний поєдинок

"Динамо" Київ – "Динамо" Тбілісі – 1:0

Гол: Кулач, 21

Склад "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзьора, Боль, Бурда, Дубінчак – Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Вітінью, Кулач – Шкурін (Ванат, 31)

2-й тайм: Бущан (Моргун, 74) – Тимчик, Сирота, Забарний, Караваєв – Бражко, Шапаренко, Де Пена, Антюх, Циганков – Ванат (Бєсєдін, 62)