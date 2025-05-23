"Интер", "Наполи" или дополнительный матч за "золото": сегодня чемпионская развязка в Серии А

Кто станет чемпионом Италии

Перед финальным туром "Наполи" опережает "Интер" на одно очко. Победа дома над "Кальяри" гарантирует неаполитанцам скудетто. В случае ничьей или поражения - все будет зависеть от результата "Интера". Если команды сравняются по очкам, то в понедельник, 26 мая, будет проведен золотой матч за титул чемпиона.

Фаворитом выглядит "Наполи". Он будет играть при поддержке родных трибун. У него лучший домашний показатель в лиге: 13 побед в 18-ти матчах. К тому же, соперник - спасся от вылета и уже не имеет глобальных турнирных задач.

В то же время "Интер" в гостях будет противостоять "Комо" - команде, набравшей 19 очков в последних 7 турах и уже создавшей немало сенсаций. И хотя подопечным Сеска Фабрегаса уже тоже в чемпионате особо ничего не нужно, легкой прогулки у "Интера" точно не будет.

В случае, если дело дойдет до золотого матча, команде Симоне Индзаги придется сыграть два финала в течение недели. Напомним, что в субботу, 31 мая, миланцы сойдутся в решающем матче Лиги чемпионов с французским ПСЖ.

Отметим также, что ранее чемпион Италии лишь один раз определялся в дополнительном плей-офф. В 1964 году "Болонья" взяла "золото", переиграв "Интер" (2:0).

Серия А, матчи за чемпионство

Пятница, 23 мая

21:45, "Комо" - "Интер"

21:45, "Наполи" - "Кальяри"

Пробьется ли Довбик в Лигу чемпионов

На последнее место в ЛЧ от Италии перед финальным туром претендуют "Ювентус" (67 очков), "Рома" (66) и "Лацио" (65).

Хотя "Ювентус" имеет небольшое преимущество, ситуация для него непростая. Туринцам обязательно нужно побеждать "Венецию", у которой свой интерес - остаться в элите, для чего тоже нужна победа.

"Роме" Артема Довбыка, чтобы попасть в Лигу чемпионов нужно побеждать немотивированный "Торино" в гостях и ждать осечки "Ювентуса".

"Лацио" в свою очередь необходима домашняя победа над "Лечче", который бьется за выживание, поэтому просто так сдаваться не собирается. Также среди условий попадания "лациале" в ЛЧ - поражение "Ювентуса" и потеря очков "Ромой".

Матчи с участием всех трех претендентов на ЛЧ состоятся в воскресенье, 25 мая и начнутся в одно время - в 21:45 по Киеву.

Серия А, матчи за выход в ЛЧ

Воскресенье, 25 мая

21:45, "Венеция" - "Ювентус"

21:45, "Лацио" - "Лечче"

21:45, "Торино" - "Рома"

Где смотреть матчи Серии А

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