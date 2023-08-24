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"Интер Майами" Месси и Кривцова драматически пробился в финал Открытого кубка США

Цинциннати, Четверг 24 августа 2023 10:06
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"Интер Майами" Месси и Кривцова драматически пробился в финал Открытого кубка США Фото: Лионель Месси и Херардо Мартино переписывают историю "Интера Майами" (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

В полуфинале Открытого кубка Соединенных Штатов Америки "Интер Майами" обыграл "Цинциннати" в послематчевой серии пенальти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Открытый кубок США, 1/2 финала

"Цинциннати" – "Интер Майами" – 3:3 (пенальти – 4:5)

Голы: Акоста, 18, Васкес, 53, Кубо, 114 – Кампана, 68, 90+7, Мартинес, 93

"Оранжево-синие" повели в счете на 18-й минуте, когда после серии ошибок и курьезов Акоста протолкнул мяч за линию. А на старте второй половины "Цинциннати" закрепил преимущество. Это Васкес классным выстрелом с линии штрафной попал в дальний угол.

Впрочем, "Интер Майами" смог на камбэк. Героем флоридцев стал Кампан, а Месси взял на себя роль ассистента. Первый для начала головой запер навес аргентинца со штрафного. А в добавленное арбитром время эквадорский нападающий пробил в противоход киперу после передачи чемпиона мира по глубине.

Пришлось играть овертайм, где команды обменялись голами. "Чапли" вышли вперед, когда Мартинес реализовал момент на входе в штрафную. "Цинциннати" отыгрался после выстрела Кубо в дальний угол. А в серии пенальти вратарь "Интера Майами" Коллендер потянул удар Хегглунда и вывел флоридцев в финал.

За трофей команда Месси сразится с "Хьюстон Динами". Матч запланирован на 27 сентября. Украинец Сергей Кривцов в противостоянии с "Цинциннати" провел на поле все 120 минут.

К слову, ранее "Интер Майами" одолел "Нэшвилл" в Кубке лиг и завоевал первый трофей в истории.

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