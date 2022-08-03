Інтенсивність наступу на Донбасі буде падати, - Самусь

"В них (окупантів - ред.) є політичне завдання - їм потрібно окупувати всю Донецьку і Луганську області. Без цього для Путіна взагалі не може бути навіть якихось проміжних результатів цієї операції, якщо Донецька та Луганська області не будуть захоплені. Навіть пропаганді буде дуже важко пояснити російському населенню, що ж це взагалі було: втратили Херсон, не змогли окупувати Донбас, тоді навіщо були всі ці величезні втрати?", - пояснює Самусь.

Він вважає, що на фоні питання з Херсоном, яке для ворога, можливо, виникло раптово, Донбас не буде зніматися з порядку денного, поки вони його повністю не окупують.

"Тому до кульмінації там ще далеко, вони мають створити умови для атаки на Слов'янськ, Краматорськ і лише після того пробувати брати інші території Донбасу до кінця. Я думаю, що вони зараз будуть намагатися продовжувати свої штурмові дії", - припускає Самусь.

Втім, експерт наголошує і на тому, що в окупаційних військах вже виникла низка проблем.

"Бо HIMARS нищать склади з боєприпасами, з особовим складом будуть проблеми, бо їх відтягують на південь, то об'єктивно інтенсивність наступу буде падати. У всякому разі до того моменту, поки не відбудеться якесь вирішення питання з Херсоном", - каже Самусь.

Він підсумував, що лише після чергового перегрупування на Донбасі може створюватися якесь ударне угруповання.

"Вони, звичайно, хочуть це зробити дуже швидко. Але я не уявляю, як це вони собі можуть планувати", - додає експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, основні сили росіян зараз кинуті на схід, де поступово вони просуваються до Бахмута. Втім, нинішніми темпами ворог навряд чи зможе захопити Донбас до зими.

Додамо, як заявляли в Міноборони, попри майже повну окупацію Луганської області, битва за Донбас буде продовжуватися до повної деокупації.

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