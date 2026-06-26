Интенсивность ударов России по Украине резко снизилась: почему это тревожный знак

Согласно данным Минобороны Эстонии, на прошлой неделе Россия запустила по Украине около 900 беспилотников и 12 ракет.

Герт Каю подсчитал, что это на 35% меньше по количеству дронов и на 84% - по количеству ракет.

По его убеждению, речь идет о действительно тревожном знаке. Дело в том, что после резкого уменьшения интенсивности ударов часто начинается серия массированных атак со стороны России.

Фактически враг экономит ресурсы, чтобы впоследствии одновременно применить большое количество средств воздушного нападения.

Отдельно представитель Минобороны Эстонии прокомментировал эффективность украинских дипстрайков. По его словам, эта дальнобойная кампания загоняет Путина в тупик.

Главе Кремля приходится решать, какими объектами в России нужно пожертвовать, чтобы уберечь другие.

"Поскольку средств ПВО не хватает на все, приходится выбирать приоритетные объекты. Это неизбежно связано с рисками, то есть некоторые объекты остаются без защиты, и приходится учитывать, что они будут уничтожены или выведены из строя", - объяснил Герт Каю.