Интенсивность боев увеличилась. Генштаб сообщил о более 200 столкновениях на фронте за сутки
По состоянию на 22:00 пятницы, 26 декабря, на фронте произошло 237 боевых столкновений. Из них 50 - на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Россияне нанесли один ракетный и 56 авиаударов, применив одну ракету и сбросив 147 управляемых авиабомб. Они также привлекли для нанесения ударов 2 275 дронов-камикадзе и осуществили 2 382 удара по позициям ВСУ и населенным пунктам.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки оккупантов. РФ нанесла два авиаудара с применением четырех управляемых авиабомб, а также осуществила 86 обстрелов, из которых один - из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал вблизи Волчанских Хуторов, Прилипки, Старицы и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое.
На Купянском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска. До сих пор продолжаются два боестолкновения.
На Лиманском направлении с начала суток россияне 31 раз атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодязи, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево. В двух локациях бои продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении враг восемь раз атаковал в районах Северска и Дроновки.
На Краматорском направлении украинские воины отбили три атаки в районе Миньковки и в сторону Веролюбовки.
На Константиновском направлении россияне 21 раз атаковали позиции Сил обороны. Враг наступал в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении оккупанты 50 раз наступали в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Дачное. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.
С начала суток на этом направлении обезврежено 100 оккупантов, из которых 71 - безвозвратно. Кроме того, ВСУ уничтожили четыре единицы автомобильного транспорта, 26 беспилотников, два терминала спутниковой связи, антенну управления БпЛА, два пункта управления, склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов
Также поражена артиллерийская система, боевая бронированная машина, автомобиль и шесть укрытий для личного состава врага.
На Александровском направлении защитники отбили 13 вражеских атак вблизи населенных пунктов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Сичневое, Вербовое, Вишневое, Вороное и Рыбное. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили 21 атаку россиян в районах Варваровки, Сладкого и Гуляйполя.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили шесть атак россиян в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск, Степное и Малая Токмачка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Приднепровском направлении в течение суток боестолкновений не зафиксировано.
Потери РФ в войне
Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабной войны РФ потеряла около 1 202 070 военных, при этом только за последние сутки прибавилось еще 840.
Кроме того, Силы обороны уничтожили три танка, три боевые бронированные машины, 74 артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 537 беспилотников и 180 единиц автомобильной техники врага.