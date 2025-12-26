Интенсивность боев увеличилась. Генштаб сообщил о более 200 столкновениях на фронте за сутки

По состоянию на 22:00 пятницы, 26 декабря, на фронте произошло 237 боевых столкновений. Из них 50 - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Россияне нанесли один ракетный и 56 авиаударов, применив одну ракету и сбросив 147 управляемых авиабомб. Они также привлекли для нанесения ударов 2 275 дронов-камикадзе и осуществили 2 382 удара по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки оккупантов. РФ нанесла два авиаудара с применением четырех управляемых авиабомб, а также осуществила 86 обстрелов, из которых один - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал вблизи Волчанских Хуторов, Прилипки, Старицы и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое.

На Купянском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении с начала суток россияне 31 раз атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодязи, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево. В двух локациях бои продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении враг восемь раз атаковал в районах Северска и Дроновки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три атаки в районе Миньковки и в сторону Веролюбовки.

На Константиновском направлении россияне 21 раз атаковали позиции Сил обороны. Враг наступал в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении оккупанты 50 раз наступали в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и Дачное. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

С начала суток на этом направлении обезврежено 100 оккупантов, из которых 71 - безвозвратно. Кроме того, ВСУ уничтожили четыре единицы автомобильного транспорта, 26 беспилотников, два терминала спутниковой связи, антенну управления БпЛА, два пункта управления, склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов

Также поражена артиллерийская система, боевая бронированная машина, автомобиль и шесть укрытий для личного состава врага.

На Александровском направлении защитники отбили 13 вражеских атак вблизи населенных пунктов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Сичневое, Вербовое, Вишневое, Вороное и Рыбное. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили 21 атаку россиян в районах Варваровки, Сладкого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили шесть атак россиян в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск, Степное и Малая Токмачка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении в течение суток боестолкновений не зафиксировано.