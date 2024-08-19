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На Харьковском направлении с начала суток продолжаются четыре боя, - ОТГ "Харьков"

Понедельник 19 августа 2024 10:45
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На Харьковском направлении с начала суток продолжаются четыре боя, - ОТГ "Харьков" Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российские войска на Харьковском направлении, где противник пытается наступать, но безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТУ "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое российские войска проводят замену личного состава на боевых позициях и эвакуационные мероприятия. В Липцах враг пополнил боевые расчеты и провел логистическое обеспечение, но продолжаются случаи невыполнения приказов среди личного состава.

Вблизи Старицы фиксируется одиночное перемещение российских военных с целью внутренней ротации на боевых позициях. В Волчанске оккупанты перегруппировывают штурмовые группы, пополняют запасы боеприпасов и медикаментов. Центральную часть города обстреляли из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло три боевых столкновения, враг нанес один авиаудар, использовав две управляемые авиабомбы, и один ракетный удар. Оккупанты также совершили 57 атак дронами-камикадзе и 449 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

С начала этих суток продолжаются четыре боевых столкновения в районах Волчанска и Липцов.

Ситуация на Харьковском направлении

Российские командиры регулярно используют тактику "мясных штурмов" на фронте в Украине, бросая в бой солдат без учета потерь.

В июне появилась информация, что на границе с Харьковской областью российские кафиры разместили заградительные отряды кадыровцев. Кроме того, командиры РФ угрожают своим солдатам расстрелами за отказ участвовать в наступлении на Харьковском направлении.

К тому же спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев сообщал, что на Харьковское направление российские захватчики перебрасывают подразделения из Луганской области.

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