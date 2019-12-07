Реінтеграція Донбасу та територіальна оборона: Данілов розкрив деталі засідання РНБО

Під час закритого засідання Ради національної безпеки та оброни під головуванням президента України Володимира Зеленського було обрано основний сценарій реінтеграції окупованих територій Донбасу. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов під час прес-конференції за результатами засідання.

Так, за словами Данілова, під час засідання РНБО обрали основний сценарій повернення окупованих територій Донбасу, який буде впроваджуватися.

"Сьогодні на засіданні РНБО було прийнято один із сценаріїв (реінтеграції - ред.), який сьогодні буде втілюватись у життя як основний на цей час. Сценарій реінтеграції, мається на увазі повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей до України. Є ключові моменти, що є на порядку денному", - розповів він.

Секретар РНБО зазначив, що другим питанням була територіальна оборона України. Відповідальним за напрямок територіальної оборони було призначено Сергія Кривоноса.

"Друге питання, яке обговорювалось - це питання, пов'язане з територіальною обороною. Кривонос призначений відповідальним за цей напрямок. До 31 грудня має бути повністю закінчена ситуація, пов’язана з цим питанням. І ми маємо розуміння, що всі, хто на сьогоднішній день мають бажання долучитися до територіальної оборони, всі добровольці, які мають бажання прийняти у цьому участь - будуть найближчим часом долучені до цього питання", - заявив Данілов.

Крім того, під час засідання РНБО обговорювалося питання кібербезпеки в країні. Данілов додав, що Україна кожного дня стикається з атаками на кіберпростір.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбудеться зустріч у нормандському форматі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні 3 роки зберуться, щоб обговорити питання виконання мінських домовленостей. Напередодні саміту президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив скликати закрите засідання РНБО.