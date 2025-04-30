Инсценировал исчезновение ради миллиона гривен: ГБР разоблачило военного и его родственников

Преступную схему незаконного получения государственных выплат, предназначенных семьям без вести пропавших военнослужащих, раскрыли сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Службы безопасности Украины. Трем лицам - военнослужащему - дезертиру, его матери и брату - сообщили о подозрении.

Подробности дела

По данным следствия, в конце августа 2023 года военнослужащий самовольно оставил место службы в луганской области, о чем сразу сообщил своим родственникам. В воинской части его признали без вести пропавшим. Брат дезертира решил этим воспользоваться и предложил инсценировать исчезновение ради незаконного обогащения.

Пока военнослужащий скрывался, его мать и брат ввели в заблуждение командование подразделения и подали документы для оформления компенсации как семьи без вести пропавшего.

С октября 2023 по ноябрь 2024 года семья таким образом незаконно получила почти 1 миллион гривен государственной помощи.

Кроме того, брат дезертира воспользовался ситуацией, чтобы уволиться со службы. Он написал заявление об исчезновении родственника на фронте, на основании чего прекратил военную службу.

Фото: арест дезертира и его родственников (dbr.gov.ua)

Арест и возможное наказание за преступление

Правоохранители разоблачили преступную схему и провели обыски в Ивано-Франковске, где обнаружили документы и самого "пропавшего" военнослужащего.

Все трое задержаны. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору - по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины.

Дополнительно одному из братьев сообщили о подозрении в дезертирстве (часть 4 статьи 408 Уголовного Кодекса Украины). Другому брату инкриминируют уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения (часть 4 статьи 409 Уголовного Кодекса Украины).

По этим статьям подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Всем трем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.