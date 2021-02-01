Фото: Анатолій Кінах (nikvesti.com)

Ухвалення запропонованого Мінекології законопроекту про викиди №4167 завдасть удару по промисловості та поглибить кризу в ключових галузях.

Про це заявив экс-прем’єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах

"За всі роки незалежності, на жаль, на сьогодні ми маємо по факту дуже високий рівень морального і фізичного старіння наших промислових активів, основних фондів. Законопроєкт, який зразу хоче одномоментно практично затвердити ті нормативи, які стосуються захисту навколишнього середовища, включаючи штрафні санкції, на прикладі в тому числі більш розвинутих країн, може чинити шкоду з точки зору і так низької конкурентоспроможності наших галузей", - розповів Кінах.

За його словами, перед тим, як запроваджувати такі високі норми щодо промислових викидів, як пропонує Мінекології, потрібно здійснити масштабну модернізацію основних фондів промисловості та забезпечити стимули для інвестицій.

"Щоб досягати цих високих екологічних стандартів, повинні бути чіткі галузеві програми модернізації, оновлення основних фондів, більш передового обладнання з високими екологічними показниками. Повинні бути створені умови доступу до ресурсів, у тому числі до банківського капіталу, середні, довгострокові кредити. Але не по ставкам, як це було, як мінімум 8-9% за останній період, а по ставкам, які є в розвинутому світі, від 0 до 1, максимум 2%. Повинні бути дуже серйозні, збалансовані рішення в умовах державно-приватного партнерства. Це повинні бути стимули для інвесторів, щоб вкладати інвестиції в екологічно небезпечне виробництво", - наголосив Кінах.

На думку екс-прем’єра, лише за умови вжиття таких комплексних заходів, спрямованих на оновлення основних фондів ключових галузей можливо запроваджувати більш високі норми захисту навколишнього середовища. В іншому випадку, це лише поглибить промислову кризу.

"В разі прийняття законопроекту у такому вигляді, як він є сьогодні, це буде безпощадний удар по конкурентоспроможності наших підприємств і поглиблення промислової кризи", - підсумував Кінах.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища.

За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроекту "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" (№ 4167), які повинні бути враховані при його доопрацюванні.

Водночас генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт наголосив на тому, що при розробці нових екологічних норм Мінекології слід шукати прийнятні рішення для промисловості, інакше це може привести до закриття підприємств.