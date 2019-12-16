В Інституті нацпам'яті допускають перенесення вихідного 9 травня

Новопризначений глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що допускає перенесення вихідного дня з 9 на 8 травня, День пам'яті та примирення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу "Прямий".

На питання, що буде відбуватися у зміні святкових календарних дат, Дробович відповів, що зміна вихідних днів не є пріоритетом, однак допустив перенесення 9 травня.

"Це явно не першочергові завдання. І, взагалі, я не приділяю питанням вихідних днів такого значення. Жодних ідеологічних проблем із Міжнародним жіночим днем не бачу. Щодо 8 травня, то це цілком може бути вихідний замість 9 травня, але це зовсім не та тема, в якій країні потрібні термінові рішення", - сказав Дробович.

Відзначимо, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, у 2020 році День перемоги 9 травня припадає на суботу, тому вихідним днем буде понеділок, 11 травня.

Нагадаємо, колишній директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович активно обговорював питання перенесення святкових вихідних. Зокрема, він заявляв, що в Україні можуть скасувати "зайві" вихідні, якщо святкові дні випадають на суботу або неділю.

Зокрема, він виступав за перенесення вихідного з 9 на 8 травня, а також за скасування вихідного 1 травня.