Інститут когнітивного моделювання оцінив вплив карантину на робочі й побутові процеси

Епідемія коронавірусу прискорила перехід робочих і побутових процесів в режим онлайн. Більшість з них залишаться в цьому режимі після закінчення карантину.

Про це заявили фахівці Інституту когнітивного моделювання.

"Людство швидко до всього пристосовується. Навіть ті, хто раніше не дружив з "цифрою" і роками не міг звикнути до смартфону, через обмеження умов внаслідок коронавірусу миттєво пристосувалися. Якщо ж брати окремо комунікації, так і бізнес в цілому, то ключові поняття на ринку в найближчому майбутньому такі: виживання, доцільність, бюджет", - зазначив співзасновник ІКМ Віктор Березенко.

При цьому, на його думку, багато працівники й роботодавці усвідомили, що більшість питань можна оперативно вирішувати за допомогою відеоконференцій, а сам робочий процес не постраждав від віддаленого режиму, а навпаки - оптимізувався.

"Сьогодні вже ніяк не обійтися без цифрових технологій, глибинної аналітики ринку, виявлення проблематики й тенденцій її розвитку. Після цього має відбуватися формування, тестування та підбір оптимальної стратегії для кожного бренду, компанії, політичної або громадської організації", - підкреслила СЕО інституту Світлана Павелецька.

При цьому активний перехід брендів в діджитал неухильно веде до надлишку контенту, вважають експерти. Це означає, що компаніям і проектів слід підготуватися до жорсткої конкуренції за увагу користувачів і аудиторії.

"Люди залишаться тільки з тими, хто виробляє правдивий, корисний контент і збадьорюючий. Останнє в умовах карантину дуже важливо. Так що у 2020-му ми будемо боротися за увагу аудиторії і її довіру", - вважає керівник напрямку "Цифрові технології" ІКМ Інна Гасяк.

Нагадаємо, раніше Інститут когнітивного моделювання запустив digital-проект "Коронавірус_інфо", який став джерелом перевіреної інформації про епідемію в Україні для 4,5 млн користувачів.

"Завдяки тому, що команда вже була прокачана на масштабних проектах, ми швидко влилися в процес. І все ж комунікація за COVID-19 стала для нас викликом. Робота 24/7, безперервний потік новин, багаторівнева повторна перевірка даних і координація інформаційного обміну як з МОЗ, так і з іншими держструктурами - ми фактично жили і продовжуємо жити цим проектом", - розповіла керівник напрямку "Соціальні технології" ІКМ Олександра Новікова.

Також команда ІКМ розробила і представила онлайн-платформу tellme.com.ua, де користувачі можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу від сертифікованих фахівців.