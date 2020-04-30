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Інститут когнітивного моделювання навчить нардепів "Слуги народу" боротися зі стресом

Новини » Політика     30.04.2020 - 14:02
Інститут когнітивного моделювання навчить нардепів "Слуги народу" боротися зі стресом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зазначається, що під час двогодинної онлайн-трансляції учасники дізналися про те, як адаптовуватися до агресивного середовища і виховати в собі стресостійкість

Народні депутати від фракції “Слуга народу” прослухали першу з чотирьох онлайн-лекцій про адаптацію до агресивного середовища, які проводить Інститут когнітивного моделювання. Про це повідомляється на офіційній сторінці Інституту у Facebook, передає РБК-Україна.

"Карантин - це не привід сидіти без діла, тому вже сьогодні науковий керівник Інституту когнітивного моделювання Спартак Суббота розпочав онлайн-курс для депутатів партії "Слуга народу", - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що під час майже двогодинної онлайн-трансляції учасники дізналися про те, як адаптовуватися до агресивного середовища і виховати в собі стресостійкість, працюючи в активній соціальній сфері.

Попереду на депутатів чекає ще три лекції, під час яких Суббота розповість про методи боротьби з вигоранням, як подолати стрес та захистити себе від іпохондрії.

"Сподіваємося, що наш воркшоп буде корисним для партії "Слуга народу", а отримані знання й поради депутати зможуть застосовувати в повсякденному житті”, - зазначили в Інституті когнітивного моделювання.

Зазначимо, Інститут когнітивного моделювання є сучасним науково-дослідницьким центром, що працює в 5 напрямах соціальних комунікацій, а саме - соціальні технології, аналітика та соціологічні дослідження, цифрові технології, міжнародна діяльність, соціальна та корпоративна психологія.

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