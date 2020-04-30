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Институт когнитивного моделирования научит нардепов "Слуги народа" бороться со стрессом

Новости » Политика     30.04.2020 - 14:02
Институт когнитивного моделирования научит нардепов "Слуги народа" бороться со стрессом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отмечается, что во время двухчасовой онлайн-трансляции участники узнали о том, как адаптироваться к агрессивной среде и воспитать в себе стрессоустойчивость

Народные депутаты от фракции “Слуга народа” прослушали первую из четырех онлайн-лекций об адаптации к агрессивной среде, которые проводит Институт когнитивного моделирования. Об этом сообщается на официальной странице Института в Facebook, передает РБК-Украина.

"Карантин - это не повод сидеть без дела, поэтому уже сегодня научный руководитель Института когнитивного моделирования Спартак Суббота начал онлайн-курс для депутатов партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время почти двухчасовой онлайн-трансляции участники узнали о том, как адаптироваться к агрессивной среде и воспитать в себе стрессоустойчивость, работая в активной социальной сфере.

Впереди депутатов ждет еще три лекции, во время которых Суббота расскажет о методах борьбы с выгоранием, как преодолеть стресс и защитить себя от ипохондрии.

"Надеемся, что наш воркшоп будет полезным для партии "Слуга народа", а полученные знания и советы депутаты смогут применять в повседневной жизни”, - отметили в Институте когнитивного моделирования.

Отметим, Институт когнитивного моделирования является современным научно-исследовательским центром, который работает в 5 направлениях социальных коммуникаций, а именно - социальные технологии, аналитика и социологические исследования, цифровые технологии, международная деятельность, социальная и корпоративная психология.

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