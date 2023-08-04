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Instagram ввел ограничение на переписку в Direct

Фото: Instagram ограничил сообщения в Direct для некоторых пользователей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Instagram ограничил сообщения в Direct. Аккаунты, которые не следят друг за другом, могут отправить только одно сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

По данным издания, если пользователь хочет отправить сообщение другому пользователю, на которого не подписан, то это может быть только одно сообщение (ранее это было неограниченное количество запросов). Отправлять больше сообщений можно будет только тогда, когда пользователь примет запрос на чат.

Кроме того, если пользователи не следят друг с другом, то они смогут отправлять только текстовые сообщения. Отправлять фото, видео и голосовые заметки можно только после того, как запрос на чат примут.

Что предшествовало нововведениям

Функцию запустили после того, как Instagram тестировал ее в течение нескольких недель.

Компания надеется, что благодаря обновлению, пользователи больше не будут получать "нежелательные" фото и видео от тех, на кого не подписаны, а незнакомцы не смогут постоянно присылать новые сообщения. В Instagram добавляют, что функция будет особенно полезной для женщин, потому что они часто получают "нюдсы" в Direct.

Напомним, ранее сообщалось, что Instagram приступил к тестированию ряда новых функций.

Кроме того, была информация, что Instagram позволит создавать и продавать NFT в приложении.

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