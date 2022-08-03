В Instagram для українців доступні дві нові функції: які саме

Як пояснює міністр, Instagram запустив Reels ще у 2020 році, ця функція стала популярною у світі, але в нас працювала не на повну.

"Впродовж наступних тижнів усі відео тривалістю до 15 хвилин отримають креативні інструменти Reels", - повідомив Федоров.

Крім того, він нагадав, що у 2018 році з'явився Instagram Music, але був недоступним для українських користувачів.

"Тепер ми можемо додавати музику в сторіз у декілька кліків із великої музичної бібліотеки Instagram. Понад рік команда Мінцифри вела перемовини з керівництвом Meta стосовно запуску цих функцій. Нарешті вони доступні для всіх українців", - підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що соцмережа Instagram запустила платні підписки, які раніше тестувала.

Додамо, також Instagram почав тестувати функцію нотаток, які будуть тимчасовими, як stories.

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