Instagram тестує функцію вбудованих покупок в додатку

Ілюстративне фото (pexels.com)

Користувачі зможуть платити за допомогою Visa, Mastercard, Discover і PayPal

Instagram тестує нову функцію, яка дозволить користувачам здійснювати закупівлі безпосередньо через додаток замість веб-сайтів рітейлерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що починаючи з сьогоднішнього дня додаток соціальної мережі починає тестувати нову функцію, яка дозволить користувачам купувати речі зокрема від рітейлерів, таких як Nike і платформа дизайну моди Revolve.

"Після багатьох років спостереження за красивими картинками їжі, моди і дизайну на Instagram, люди зможуть купувати речі, які вони бачать і "лайкають", безпосередньо через додаток", - заявив директор Instagram з продуктів для бізнесу Вишал Шах.