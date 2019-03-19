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Instagram тестує функцію вбудованих покупок в додатку

Новини » Телеком & IT    19.03.2019 - 17:45
Instagram тестує функцію вбудованих покупок в додатку
Ілюстративне фото (pexels.com)

Користувачі зможуть платити за допомогою Visa, Mastercard, Discover і PayPal

Instagram тестує нову функцію, яка дозволить користувачам здійснювати закупівлі безпосередньо через додаток замість веб-сайтів рітейлерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що починаючи з сьогоднішнього дня додаток соціальної мережі починає тестувати нову функцію, яка дозволить користувачам купувати речі зокрема від рітейлерів, таких як Nike і платформа дизайну моди Revolve.

"Після багатьох років спостереження за красивими картинками їжі, моди і дизайну на Instagram, люди зможуть купувати речі, які вони бачать і "лайкають", безпосередньо через додаток", - заявив директор Instagram з продуктів для бізнесу Вишал Шах.

За словами Вишала Шаха, нова функція може стати значною частиною бізнесу соцмережі.

Додамо, користувачі зможуть платити за допомогою Visa, Mastercard, Discover і PayPal.

Нагадаємо, в Instagram з'явилася нова зручна функція. зокрема, користувачі Instagram можуть непомітно видаляти небажаних передплатників, а не додавати їх в "чорний список".

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