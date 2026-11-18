Почему интерфейс Instagram оказался слишком сложным для нового гаджета?

Общаясь с пользователями, Моссери отметил, что чем больше он погружался в детали устройства, тем более очевидными становились вызовы для дизайнеров.

Традиционно Instagram создавался под высокие узкие вертикальные экраны большинства современных смартфонов. iPhone Duo в сложенном состоянии значительно шире и ниже по сравнению с обычными смартфонами.

Существенные проблемы разработчикам платформы нанесла эргономика навигационных кнопок.

В закрытом состоянии навигационные элементы логически расположены справа для удобства управления одной рукой. Однако в режиме просмотра видео Reels именно в этой же зоне расположены стандартные кнопки "Нравится", "Комментарий" и "Поделиться";

Из-за разной ширины экрана и специфики сложной конструкции возникает эффект "двойного накопления" кнопок, а это выглядит неловко и неудобно.

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Реакция разработчиков и оптимальный опыт

Отвечая на отзывы сообщества, Моссери согласился с замечаниями пользователей о том, что наилучший опыт просмотра Reels на iPhone Duo достигается в портретном режиме, когда развернутый экран больше заполняется контентом.

Однако он подчеркнул, что компания активно работает над улучшением отображения и в других ориентациях экрана.

Пользователи рассматривают заявление главы Instagram как попытку снизить ожидания или как ответ на шквал критики, с которым столкнулась компания после октябрьского релиза.

В настоящее время команда Meta продолжает усовершенствовать ПО, чтобы устранить неудобства с двойными элементами управления.