Instagram тестує дві нові функції: що зміниться
Фото: Instagram тестує дві нові функції (Getty Images)
Соціальна мережа Instagram тестує дві нові функції. Додаток буде повідомляти користувачів про збої в роботі соцмережі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
У компанії анонсували дві нові функції:
Перша буде повідомляти користувачів в їх історії дій про появу збоїв або технічні проблеми, а також про терміни їх вирішення;
Друга - "статус аккаунта". З її допомогою користувачі зможуть дізнатися, чи не знаходиться їх акаунт під загрозою і як поширюється контент. При необхідності клієнти зможуть подати скаргу або запросити перевірку.