Instagram добавил сразу три важные функции: как они изменят приложение

Социальная сеть Instagram объявила о запуске ряда новых функций, направленных на усиление связи между пользователями и их онлайн-контактами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт CNET.
Теперь пользователи смогут делиться публичными публикациями и видео Reels других аккаунтов. При этом оригинальный автор будет автоматически указан, а репосты будут отображаться в отдельной вкладке на странице профиля пользователя, сделавшего репост. У публикаций, доступных для репоста, появится специальный значок.
В компании отмечают, что это позволит авторам контента расширить свою аудиторию, поскольку их публикации смогут рекомендоваться подписчикам других пользователей.
Еще одна новая функция - возможность делиться последним активным местоположением на карте Instagram. Пользователи могут самостоятельно выбирать, кто именно из их контактов будет видеть их местоположение, а также настраивать исключения для отдельных локаций. В любой момент функцию можно отключить.
Кроме того, через карту можно просматривать публикации, Reels и Stories, привязанные к конкретным точкам.
Вкладка Друзья, которая отображается в верхней части раздела Reels, теперь будет доступна пользователям по всему миру. В ней можно увидеть, какие публичные посты лайкают и комментируют ваши друзья.
По желанию пользователь может отключить отображение своей активности - скрыть лайки, комментарии и репосты, а также отключить показ активности отдельных аккаунтов, на которые он подписан.
Instagram подчеркивает, что все новые функции доступны опционально и могут быть отключены в любой момент.
