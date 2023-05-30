"Инспектировал" движение колонн ВСУ в Бахмут. СБУ задержала агента российской разведки

"Особое внимание уделял маршрутам движения украинских военных колонн, которые переправлялись через р. Северский Донец в направлении Бахмута", - говорится в сообщении.

Также злоумышленник передавал агрессору координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры.

Известно, что в свое время жителя освобожденного Лимана завербовала российская военная разведка. Полученные данные враг использовал для подготовки воздушных ударов по украинским объектам, в том числе с использованием дронов.

Его "связным" был разведчик штурмового батальона спецназа ГРУ и наводчик танковой роты вражеской тактической группы "Купол". Общался агент с россиянином через "Одноклассники". В настоящее время предатель находится под стражей.

Какие случаи "отлова" агентов РФ уже были ранее?

Отметим, что в этих прифронтовых городах довольно часто СБУ "ловит" информаторов оккупантов. Так, например, только за прошедшие выходные, 27 и 28 мая, в Краматорске и Славянске задержаны четверо российских боевиков.

Интересно, что в последнее время именно Бахмут, где продолжаются серьезные бои становится эпицентром для интереса российских агентов. Например, недавно была задержана жительница Алексеево-Дружковки, которая выискивала украинскую ПВО в районе Бахмута, а супруги, ставшие агентами РФ и передававшие данные о ситуации на Бахмутском направлении и вовсе уже получили тюремные сроки.

Для справки

Лиман - город, расположенный в Краматорском районе Донецкой области. Во время вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года был временно оккупирован российскими войсками, начиная с конца мая. О его освобождении стало известно в октябре 2022 года.