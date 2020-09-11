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"Інспекцію" позицій під Шумами можуть провести через кілька днів, - Кравчук

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 10:34
"Інспекцію" позицій під Шумами можуть провести через кілька днів, - Кравчук
Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: Игорь Литвиненко

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук сподівається, що "інспекцію" українських позицій під Шумами зможуть провести через кілька днів. Інспектування позицій є одним з умов проведення нормандської зустрічі в Берліні.

Про це Кравчук заявив в ефірі "ТСН".

За словами глави української делегації, поки невідомо, чи буде перенесена нормандська зустріч чи ні.

"Це вже провокація ми вважаємо. Ми будемо вивчати ситуацію, чому це сталося. Тоді стане зрозуміло, це, наприклад, перенесення зустрічі. Ситуація змінюється щодня. Я поки не можу говорити про результат", - сказав Кравчук.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що складно зробити так, щоб зустріч в нормандському форматі не зірвалася. Сьогодні відбудеться зустріч радників лідерів "нормандської четвірки".

Нагадаємо, інспекція позицій під Шумами, яка була запланована на 10 вересня, не відбулася через додаткові вимоги російської сторони.

В результаті українська делегація скликала позачергове засідання ТКГ.

Про причини зриву інспектування, а також які цілі переслідує РФ такими діями читайте в матеріалі РБК-Україна "Шумна" історія. З чим Україна і Росія виходять на берлінські переговори по Донбасу".

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