ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у Києві проходять обшуки

Новость на русском →
Вівторок 18 травня 2021 14:33
В Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у Києві проходять обшуки Фото: обшуки проводять у Києві в інспекції з підготовки моряків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у Києві проводять обшуки. Підозрюють видачу морякам посвідчень на підстві незаконних документів, отриманих в окупованому Криму.

Про це повідомили у прокуратурі АР Крим та міста Севастополя.

За даними слідства, вказана інспекція може бути причетна до видачі морякам кваліфікаційних посвідчень на основі документів про працю на суднах, які здійснюють заходження до закритих Україною портів Кримського півострова. Там судна розвантажують та завантажують різного роду вантажі, а також періодично проходять у закритих портах півострова інспекції та перевірки.

"Тобто, видача морякам посвідчень здійснюється на основі незаконних документів, отриманих на тимчасово окупованому півострові. До того ж, вказана організація ухиляється від виконання раніше винесеної судом ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в її віданні", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування відбувається в рамках кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України.

Раніше СБУ задокументувала і припинила нелегальний імпорт в Україну великої партії пального з Білорусі та Росії. В ході процесуальних дій один з обшуків відбувався в будинку, в якому проживає міський голова Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше обшуки пройшли в ряді підприємств Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Крим обшук моряки
NEWS
Київ накрила гроза з градом
Київ накрила гроза з градом
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні