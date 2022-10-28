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Инспектор таможни переправляла мужчин в ЕС. В Черновицкой области разоблачили схему

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Киев, Пятница 28 октября 2022 15:31
Инспектор таможни переправляла мужчин в ЕС. В Черновицкой области разоблачили схему Фото: инспектор таможни переправляла мужчин в ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры разоблачен очередной канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, инспектор Черновицкой таможни Гостаможслужбы Украины наладила схему беспрепятственного пересечения госграницы для мужчин. За 4800 евро с человека женщина организовывала военнообязанным так называемый "зеленый коридор" в Румынию. Оплату за услуги организаторы получали на банковский счет, лично или через третьих лиц. После полного расчета работница таможни организовывала сопровождение мигрантов к линии разграничения, а фактическую переправу обеспечивал ее сообщник.

Лиц разоблачили правоохранители при попытке доставить гражданина в Румынию. Они задержаны, им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Устанавливаются другие, причастные к преступлению лица.

Напомним, что ранее правоохранители разоблачили шесть человек, причастных к организации незаконного выезда мужчин за границу. Задержания происходили в Киевской и Черкасской областях.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили еще одну незаконную схему выезда мужчин призывного возраста за границу. Мошенники за свои "услуги" потребовали 10 тысяч долларов.

Также СБУ в Киеве разоблачила "типографию", которая издавала поддельные справки о непригодности к армии.

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