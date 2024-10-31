Сенсация Формулы-1 взбудоражил рынок пилотов: этническому украинцу ищут команду всем миром

Еще летом в этом году фамилия новичка F1 была знакома разве что настоящим гикам автоспорта. Уроженец Большого Буэнос-Айреса начал сезон-2024 за рулем MP Motorsport в Формуле-2. С этой нидерландской командой аргентинец выступал в "Еврокубке Формулы-Рено" и Формуле-3, а в конце прошлого года дебютировал в F2.

Если результаты Колапинто в сезоне-2023 были посредственными – 19-е место и сход с дистанции в Абу-Даби, то в этом году значительно улучшились. На трассе в Бахрейне он впервые попал в очковую зону, а в спринте Мельбурна финишировал четвертым. Прорыв состоялся на коротком заезде в Имоле, где аргентинский гонщик победил с самым быстрым кругом. Еще дважды он финишировал вторым (Барселона, Шпильберг).

"Уильямс" позвал Колапинто на Гран-при Британии, предоставив тому болид на свободную практику в Сильверстоуне. Аргентинец "накрутил" 24 круга и достиг главного – не стал последним. Главной звезде команды – Алексу Албону – проиграл четыре "десятки". Основной пилот конюшни Логан Сарджент во второй-третьей практиках потерял меньше, но свое уже отпел.

Американца, постоянно уступавшего Албону и не набравшего ни одного пункта за полтора года в пелотоне, давно отправляли прочь. Впрочем, на его место пресса сватала пилотов с опытом выступлений в Формуле-1 – Мика Шумахера и Лиама Лоусона. Переход последнего в "Уильямс", однако, заблокировал "Ред Булл". Аргентинский ноунейм обошел сына 7-кратного чемпиона мира на вираже и был 27 августа объявлен гонщиком британской конюшни до конца сезона.

Дебют Колапинто пришелся на Гран-при Италии – особенной для пилота страны. В нем течет итальянская кровь по линии отца Анибаля, к гражданству Аргентины он добавил итальянское, а в 14 лет переехал именно на Апеннины для развития собственной автоспортивной карьеры. Кстати, предки матери гонщика – Андреа Трофи(-ы-)мчук – мигранты из Волыни, перебравшиеся в Аргентину в конце 30-х. Следовательно, и украинская кровь в жилах присутствует.

На культовой трассе в Монце Колапинто выступил достойно. После старта с предпоследнего ряда он сумел пробиться на 12-е место на финише. Дальше больше. На Гран-при Азербайджана аргентинец вместе с Албоном пробился в топ-10 квалификации, а затем британский таец остался позади. В гонке они обменялись позициями, но финиш Колапинто на 8-й строчке стал откровением.

За два гран-при аргентинский пилот принес "Уильямсу" больше очков, чем напарники Албона за последние 3,5 года вместе взятые. Такое выступление новичка изрядно подняло к нему интерес. А менеджмент британской конюшни, по-видимому, начал осознавать, что поспешил утвердить гонщиков на сезон-2025. Лидер команды Албон заключил новый контракт в мае, а летом "Уильямс" оформил громкое подписание Карлоса Сайнса.

После Баку руководитель команды Джон Воулз начал переговоры с "Ауди" по устройству Колапинто на следующий сезон. Немецкий автогигант присоединится к Формуле-1 в новом году, взяв под контроль "Заубер". Безусловный аутсайдер нынешнего сезона еще не определился со вторым пилотом, объявив лишь контракт Нико Хюлькенберга. Тем не менее, "Ауди" быстро дал понять, что пока склоняется к другим вариантам – Шумахеру-младшему или на худой конец продлению Валттери Боттаса.

Фото: Серхио Перес и Франко Колапинто неожиданно стали конкурентами за место в "Ред Булле" (redbullcontentpool.com)

Тем временем акции Колапинто продолжили расти. На Гран-при Сингапура он финишировал на грани зачетной зоны, уступив Серхио Пересу из чемпионского "Ред Булла". В квалификации спринта в Остине дошел до финала, когда Албон закончил после первого сегмента. В гонке же аргентинец стартовал 15-м и сумел подняться на 10-е место, заработав еще балл.

Теперь британский инсайдер Джо Сейвард поделился сенсацией. Колапинто всерьез заинтересовался "Ред Булл". Менеджмент "красных быков" готов рассмотреть вариант с преждевременным прощанием с Пересом. Тогда напарником Макса Ферстаппена станет либо упомянутый Лоусон, либо Юки Цунода. Освободившееся же место в дочерней команде РБ якобы и готовы отдать аргентинскому гонщику.

Посреди уикенда в Мехико итальянская пресса добавила остроты. Тамошний Sky Sport уже прямо написал, что "Ред Булл" предложил Колапинто контракт на 2025 год. Далее "красные быки" планируют договориться с "Уильямсом", ведь аргентинец остается с действующим договором со середняком чемпионата. События Гран-при Мексики лишь должны убедить чемпионскую команду в правильном ходе мыслей. Перес на трассе уступил Лоусону в жесткой борьбе и провалил попытку взять дополнительное очко за самый быстрый круг. Колапинто же стартовал 15-м, на протяжении всего этапа претендовал на место в топ-10 и финишировал на 12-й позиции.

Теперь интерес к аргентинцу "Ред Булл" подтвердил на официальном уровне. Глава команды Кристиан Хорнер заявил, что "был бы плохим руководителем, если бы не заинтересовался им". В свою очередь советник чемпионской конюшни Гельмут Марко расставил акценты – Колапинто заберут только на полноценной основе, а не в аренду, как "Уильямс" хотел устроить из "Ауди".

Впрочем, инсайдеров уже не остановить. Нидерландский комментатор Джек Плой поделился пикантным предложением от Марко до Воулза. "Ред Булл" якобы предложил "Уильямсу" 20 млн долларов отступных и даже рассмотрит вариант с переходом Колапинто сразу в первую команду к Ферстаппену. Что дым – не без огня – намекнул и упомянутый ранее Сейвард. Он очертил готовность заложиться на небольшую сумму по поводу роли основного пилота для аргентинца в "Ред Булле".

У Колапинто еще будет несколько возможностей обеспечить себе место в F1 на сезон-2025. До конца нынешней кампании остается 4 гран-при – Сан-Паулу, Лас-Вегас, Катар, Абу-Даби. Первый и третий этапы еще и станут двойными, со спринтами. Следовательно, у аргентинского пилота остается 6 попыток трудоустроиться на следующий год. И даже если это не удастся, он будет первым претендентом, чтобы заменить кого-нибудь из основных 20-ти пилотов в новом сезоне...