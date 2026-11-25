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Поражение Крымского моста эффективно , потому что изолирует логистику полуострова через сухопутный коридор: остаются только несистемные паромные переправы. Однако она не считает, что такая операция заставит россиян успокоиться.

Один из наиболее вероятных сценариев – то, что Россия до конца будет идти ва-банк . Украина же не может остановиться, потому что это вопрос выживания.

Милтек дает фронту 95-97% поражений , поэтому вытягивать инженеров на фронт означает выстрелить себе в ногу. Она считает реальным заполнять иностранцами 25-30% мобилизационного плана.

Когнитивные технологии – это новые дроны, которые смогут противодействовать российскому влиянию.

Крымский мост, победа и предательство

– Украина поразила Крымский мост. Для этого был задействован широкий спектр вооружений. Несмотря на то, что относительно некоторых из них были скептические настроения, как вы оцениваете поражение моста? Это больше символическая история или действительно эффективная?

– Крымский мост – это прежде всего об имперских комплексах. Эта история и эффективная, и символическая. Символическая, потому что приятно видеть, как имперские комплексы разрушаются вместе с мостом. Эффективная, потому что происходит изоляция логистики Крымского полуострова через сухопутный коридор.

Логистика усложнится, поскольку там работают наши экипажи, мидлстрайки. Остался путь паромных переправ, которые курсируют несистемно и спорадически. Поэтому, как правильно говорит Роберт Иосифович Бровди, Москва ляжет через Крым.

– Украинское общество колеблется от победы до предательства. И Крымский мост, это его последнее поражение, может стать очередным пиком. Но угроза нашим мостам и энергетике никуда не исчезла. Может ли поражение Крымского моста, по вашему мнению, успокоить россиян относительно атак? Или это не их история?

– Давайте разделим: есть желаемое мышление (wishful thinking), а есть реальность. Хотелось бы нам, чтобы произошла операция, после которой они успокоятся? Конечно. Является ли такой операцией Крымский мост? Думаю, нет: планка слишком высока. Путин готов идти ва-банк, чтобы выжить, – он и его элиты. Они понимают, что сами себя загнали в угол. Они начали войну, которую невозможно выиграть, но не могут позволить себе проиграть.

Они думали, что возьмут Киев за три дня или за несколько недель оккупируют всю Украину. Реальность оказалась другой. Украинцы показали неслыханное сопротивление и героизм, а также невероятную выносливость и креативность в военных технологиях. За считаные годы мы создали индустрию, создали технологический щит. Когда Россия поняла, что быстро не получится, она начала брать нас на истощение.

В этой гонке на истощение они готовы платить любую цену. Я имею в виду российские элиты. Их самый большой страх – что их расстреляют, повесят где-то на Красной площади, что начнется "русский бунт, бессмысленный и беспощадный". Тогда времена Ивана Грозного или сталинские будут казаться утренником.

Россия сейчас переполнена внутренней ненавистью, и сейчас она направлена на нас. Но что произойдет, когда все на какой-то момент встанет на паузу и эта ненависть будет направлена внутрь России, против российских элит? Именно поэтому они, начав игру в уверенности, что быстро выиграют, теперь просто боятся остановиться.

Фото: Мария Берлинская (инфографика РБК-Украина)

– Каждая их эскалация все равно к ним возвращается. Неужели они не видят, что Украина способна ответить? И к чему это все приведет в итоге?

– Скорее всего, либо к паузе, после которой Россия продолжит эскалацию, – это когда война будет называться перемирием. Либо к тому, что одна из сторон будет вынуждена остановиться. Украинцы не могут остановиться, потому что если Россия остановится, остановится война, а если Украина остановится – закончатся украинцы. Поэтому у нас нет вариантов.

Мы не хотим воевать и готовы остановиться в тот же день, когда будет объявлено перемирие. Но это вопрос нашего выживания, поэтому мы вынуждены удерживать линию фронта и свою оборонную промышленность, чтобы банально выжить. Это вопрос экзистенциальный.

Поэтому, по моему скромному мнению, нам не нужно гадать на кофейной гуще, через сколько все закончится, и придумывать себе "2-3 недели, границы 1991 года и кофе в Крыму". Нужно быть реалистами. Именно поэтому с 2022 года я пыталась давать максимально жесткие, неприятные, но реалистичные прогнозы и видение сценариев.

В 2022-м это было супернемейнстримно: Берлинскую называли самой большой пессимисткой на этой войне – "какая-то немного странная, пришибленная со своими прогнозами". Когда мы вернулись с первой войны, нам говорили, что мы "контуженные атошники", нас туда никто не посылал. Но мы повторяли, что Россия вернется. Наша команда постоянно подчеркивала, что это будет война дронов и что это единственное, что нас спасет.

Сейчас я не хочу давать широких мазков. Люди, которые действительно занимаются прогнозированием, никогда не скажут, что будет именно так, – это вам скажут гадалки с ясновидением и картами Таро. Аналитики говорят о вероятных сценариях.

По моему мнению, один из наиболее вероятных заключается в том, что Россия до конца будет идти ва-банк. Хотя мне лично, как, наверное, и вам, хотелось бы, чтобы Россия в какой-то момент поняла: это тотальное разрушение обеих стран, в этом нет логики. Это разрушает экономику и, главное, жизни миллионов людей. И чтобы Путин остановился на тех рубежах, которых ему удалось достичь.

Я уверена, что большинство украинского общества сейчас согласилось бы, что не нужно отвоевывать Донецк и Луганск – по крайней мере в обозримой перспективе, возможно, позже дипломатическим путем. Этот вопрос вполне можно будет решать после Путина.

Нам нужны границы 1991 года: чужого нам не надо, но и свое мы не отдаем. Бросать сейчас силы и жизни сотен тысяч людей, чтобы отвоевать эти территории, нелогично. В то же время мы не готовы пускать россиян на Запорожье, Харьков, Днепр или Сумы. Поэтому имеем патовую ситуацию.

Во всем мире есть один человек, который не хочет завершения войны, потому что катастрофически боится собственной смерти. Это Путин. Даже Трампу не удалось за 24 часа его убедить. За два года ему не удалось убедить никого. Самая большая когнитивная ловушка – обвинять украинцев в том, что мы не хотим прекращения войны. Это полный абсурд, но россияне активно продвигают эту карту в западном мире. Я слышу: "А почему вы, украинцы, не соглашаетесь? Отдайте ему Херсон, Запорожье". Тогда давайте отдадим часть Франции кому-то, а Мексике – часть Техаса. Давайте двигаться по этой логике.

Фото: Мария Берлинская (инфографика РБК-Украина)

Поэтому нужно заниматься простым делом: не гадать на кофейной гуще, смотреть в реальность и готовиться. Много лет я верю в одну концепцию, и благодаря ей мы с командой уже обучили около 190 тысяч воинов военным технологиям. Она называется "технологическая милитаризация общества". Если мы хотим выжить, должны уметь себя защитить. Армию победить возможно, но общество, которое стало армией, становится непобедимым.

– Общество сейчас идет к тому, чтобы становиться армией, или наоборот? Учитывая проблему с мобилизацией, которая до сих пор продолжается, и решения власти, которые постоянно меняются относительно бронирования и критичности компаний. Можно ли масштабировать эту концепцию на десятки миллионов украинцев?

– Есть ли проблемы с государственным управлением, в частности с мобилизацией? Да. Это супернепопулярная тема, от которой убегают все политики, потому что боятся взять на себя ответственность. А есть ли проблемы с системой управления в целом – когда речь идет не о ручном режиме на телефонах, а о налаженных процессах, где нет хаоса и спорадичности, есть четкость, выверенность и понятные KPI?

Я не могу сказать, что наша вертикаль государственного управления суперэффективна. Есть эффективные кейсы, но преимущественно, к сожалению, это бюрократия, профанация, потеря времени, бесконечное количество комплексов, стереотипов и пустопорожних совещаний.

Стала ли система эффективнее? Стала, и я вижу это даже по работе Министерства обороны. Я помню его с 2014 года. Сейчас на ключевых позициях много адекватных, толковых людей, которых я знаю много лет, с которыми дружу. Я уважаю министра Хмару прежде всего как боевого командира, что очень важно, и как генерала. Точно так же такие люди, как Анна Гвоздяр, Галан, Боев, Алоян и многие другие, которые честно делают свою работу.

Министерство объективно изменилось. В 2016 году это были преимущественно деревянные полковники, которые даже не хотели слушать о дронах и смеялись мне в лицо. Послать меня они не решались, потому что понимали, что получат жесткий отпор. Но серьезного понимания, что будет дальше на войне и к чему готовиться, не было. Они готовились ко Второй мировой, максимум к Афганистану.

Сейчас есть люди, которые пытаются ускорить время. Я радуюсь тому, что произошло в системе государственных закупок, – эта реформа является базой и основой. То, что удалось сделать команде Марушевской и Жумадилова, нужно зафиксировать для истории: не просто так наши западные партнеры приезжают учиться, как мы построили систему закупок. Она работает напрямую, без многих звеньев и бюрократических согласований – от командира с поля боя до инженера и производителя. Это самое важное: скорость, связь с полем боя, прямые, быстрые и прозрачные закупки, а не бесконечные папочки, в которых дописывали, какие дроны нужны, потому что пришел производитель и условно дал в чемоданчике откат.

Поэтому ваш вопрос дуалистический и даже в определенной степени противоречивый. С одной стороны, мы действительно должны выстроить значительно более эффективную систему управления. В России технократы: Мишустин – технократ, Белоусов – технократ. Это очень серьезные противники. А Шойгу – это было прекрасно, я считаю. Их идиоты и воры – наше национальное достояние, а наши идиоты и воры – их.

Нам нужно неэффективное быстро сбрасывать со стола, а эффективное масштабировать. Для этого следует осознать, что ключевое – толковые управленцы. В оборонной отрасли огромный кадровый голод. Мы все, коллеги, говорим между собой, что толковых кадров очень не хватает.

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О бронировании в оборонке

– Уточнение относительно попытки снизить квоту бронирования для ОПК. Это была попытка сбалансировать запросы военных?

– Это попытка решить, как по мне, очень запущенную болезнь, которую долго не лечили. Представьте, что у вас, не дай Бог, туберкулез, а вы не начали лечение, когда были первые признаки, и теперь уже последние стадии. Можно сравнить и с алкоголизмом: бутылка пива раз в неделю – это окей, а пол-литра водки ежедневно – это уже алкоголизм или хуже.

Был момент, когда это была бутылка пива раз в неделю. Когда мы увидели, что она начала увеличиваться, все отошли в сторону – я имею в виду государственную вертикаль. Вместо того, чтобы этим заниматься, теперь мы подошли к очень плохой стадии – циррозу печени.

Отсюда попытки найти решение, потому что фронт ежемесячно нуждается в людях. Большую часть людей, конечно, заменили роботами – наземными, воздушными системами. Но фронт все равно не может не пополняться. Поэтому сейчас, будем откровенны, иногда в лихорадке правительство ищет решения и тестирует разные гипотезы.

Проблема комплексная, это не история об офисе простых решений. Нам не дадут кнопку "выиграть войну" или "сделать мобилизацию". С одной стороны, есть люди, которые служат много лет. У меня служат побратимы и посестры, с которыми я пошла добровольцем в 2014 году. Они до сих пор служат. Дети, которые родились в 2015-2016 годах, – это уже дети по 10-12 лет, которые растут без родителей: видят их только когда те приезжают в отпуск на пару недель раз в год.

Так куда делись эти очереди под блокпостами и военкоматами? Во-первых, часть этих людей пошла на войну. Во-вторых, в обществе начало исчезать доверие. Год за годом люди видели действия власти и элит, появлялись истории о хищениях, забронированных прокурорах, батальонах "Монако", "Миндичгейтах", все эти "Карфагены" – и доверие исчезало. А это самая ценная валюта в любом обществе. Чтобы решиться пойти защищать своих, ты должен быть уверен, что здесь действительно свои и что, пока ты отдаешь последнее на передовой, у тебя за спиной не будут воровать.

Девальвация доверия – худшее, что с нами происходит. Это коррозия, разъедание взаимопонимания и веры друг другу, прежде всего тем, кому мы делегировали управлять нами.

Итак, завершая ответ о мобилизации: это были где-то системные, где-то лихорадочные попытки решить очень запущенную болезнь. Часть решений будет работать, а некоторые, я уверена, мимо – например, относительно оборонки. Инженеров в оборонке на всю Украину, давайте откровенно, 120-150 тысяч максимум. Под оборонкой я имею в виду милтек.

Конечно, вся оборонка больше, но именно милтек сейчас дает фронту 95-97% поражений. На фронте – это военные технологии, вы можете посмотреть статистику. Артиллерия и танки давно отошли на второй план.

Придет ли еще время танков? Вполне возможно, когда будет активная защита от дронов. Так стоит ли из этих условных 150 тысяч человек, которые создают средства, уничтожающие на фронте 95-97% врага, вытягивать инженеров на фронт? Вопрос риторический. Я считаю, что этим мы можем просто выстрелить себе в ногу.

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– Учитывая количество людей, которые вообще вне учета, и фиктивные бронирования через левые компании, странным решением выглядел именно акцент на ОПК и энергетику. К тому же эти 5% компании, насколько я понимаю, могут перекрыть людьми с отсрочками. Для них это не критично.

– Есть ряд мер, которые можно принять для решения этой комплексной проблемы. В частности, два года назад я начала заниматься и немного помогла создать Центр рекрутинга иностранцев. Россия рекрутирует тысячи иностранцев в месяц, имея условно 146 миллионов населения. Почему мы, с населением чуть больше 20 миллионов, этим пренебрегаем? Почему для нас это лишь работа отдельных подразделений по инициативе самых толковых командиров?

Ко мне обратились ребята, которые с 2022 года занимались рекрутингом иностранцев в военкоматах, и мы вместе протолкнули создание этого центра. Его цель – системно вести для иностранцев информационную кампанию, чтобы они понимали, что сюда можно приезжать, оплачивать им логистику (тем же колумбийцам) и давать возможность подписывать контракты.

Очень важно также обучать их и сопровождать. Часть иностранцев приехала и уехала: у них плохой фидбек и они говорят, что к иностранцам скотское отношение, что их где-то обманули, пользуясь тем, что они не понимают языка и культуры. Нам нужно понимать, что вполне реально заполнять иностранцами 25, даже 30 процентов мобилизационного плана.

Более того, бизнес даже готов скинуться и оплачивать: привезти одного иностранца стоит условно 800-1000 долларов. Далее он подписывает контракт и служит так же, как все, – за счет наших с вами налогов. Выбирая между тем, чтобы отдать своего квалифицированного инженера или заменить двумя колумбийцами, бизнесмен, конечно, выберет привезти двух колумбийцев за 2000 долларов.

Для них это, кстати, тоже опыт, который они потом применяют у себя в стране. И они классно воюют. Мы когда-то говорили об этом с Михаилом Драпатым: он этими вопросами тоже занимался. Есть очень классные кейсы, когда подразделения иностранцев показывают впечатляющий результат.

Почему бы нам не заполнять иностранцами по крайней мере треть мобилизационного плана? Если нам нужно, например, 20 тысяч человек в месяц, то хотя бы семь-восемь тысяч, ну, хорошо, пять. Реально ли это? Абсолютно. Это и страны Африки, и Латинской Америки, и Азии.

Федоров или Хмара?

– Насколько я помню, и предыдущий, и нынешний министры обороны имели планы по привлечению иностранцев, но до сих пор, похоже, конкретных рамок нет. И более широкий вопрос: не стало ли хуже с общими планами после отставки Федорова из Минобороны? Мы видели много презентаций, а сейчас их не видим. Это к лучшему или наоборот?

– Сила работы команды Федорова была не в презентациях. Презентации – это хорошо, но они вели свою работу более публично и показывали результаты. Команда Евгения Леонидовича Хмары, возможно, делает меньше презентаций. Это не означает, что они ничего не делают. В начале разговора я уже говорила, что там есть ряд объективно толковых заместителей, которые продолжают системную работу.

Хороший пример – Алексей Выскуб, первый заместитель. Мудрое решение министра Хмары – не попрощаться с ним, а оставить. Выскуб – сильная фигура в оборонке, один из самых опытных чиновников стратегического уровня, который хорошо знает процесс и длительное время этим занимается. Если бы стояла логика "давайте всех на выход, а только этих сюда", это означало бы, что нет понимания институциональной памяти, передачи процессов и преемственности. А в этой команде оно есть, и это хороший сигнал.

– Один из кадров, который ушел из-за Федорова, – Павел Елизаров. Недавно они вместе с Михаилом анонсировали новый проект. Что вы об этом знаете, как оцениваете?

– Знаю много, оцениваю высоко.

– Ожидания высокие?

– Нет ожиданий. Есть понимание, что будут классные результаты. Почему? Посмотрите на предыдущий трек этих людей. Если хотите понять, получится ли у человека в будущем, посмотрите, что он сделал в прошлом. Даже по одному проекту из жизни каждого было бы достаточно, чтобы быть уверенным, а каждый из них сделал десятки таких проектов.

Только за плечами Федорова и его команды – беспрецедентная цифровизация страны, создание рот ударных БПЛА, создание Brave1, непосредственное внедрение Starlink, система электронных баллов и многое другое. Паша Елизаров точно так же сделал кучу всего. Они уничтожили техники врага, я думаю, миллиардов на 15.

Я помню, как мы с Павлом познакомились в апреле 2022 года. Он приехал ко мне и сказал, что ему меня рекомендовали как человека, который лучше всех разбирается в теме. Пару недель я ему отвечала в переписке, что ничего не понимаю и очень загружена. Он говорил: "Нет-нет, мне вас все рекомендуют".

Я помню, как он показывал идею старолинколета, первого бомбера, и консультировался, сработает ли это. Я тогда тоже поверила и сказала, что если действительно сделаешь, то сработает. И Паша – тот человек, который это сделал. Поэтому посмотрите на предыдущий трек Федорова, посмотрите на Елизарова и поймите, что у них точно получится.

Фото: Мария Берлинская (инфографика РБК-Украина)

– Такие люди производят впечатление, что у них получится. В то же время украинский милтек наполнен десятками, а может, сотнями меньших компаний. Если представить заморозку войны, что с ними будет? Они консолидируются с крупными украинскими или западными? Или исчезнут, или перестроятся, например, на аграрные дроны? Что может произойти с отраслью? Потому что рано или поздно какой-то спад наступит, а отрасль уже разогналась.

– Все, что вы перечислили, и не только, – в разных вариациях. Это бизнес, он адаптируется. Те, кто будет готов бороться, останутся. Кто-то будет искать партнерства, кто-то – joint ventures за границей, часть переквалифицируется на гражданские направления, а их очень много, поверьте, начиная с самого простого разминирования роботами.

Происходит роботизация мира, поэтому люди, которые толково занимаются технологиями, без работы точно не останутся. Знаете шутку, что искусственный интеллект оставит людей без работы? Нет, он оставит без работы только тех, кто им не пользуется.

Электромагнитная бомба и когнитивное оружие

– Мы сейчас производим и НРК, и дроны, а артиллерия и бронетехника понемногу отошли на второй план. Какой сейчас баланс между производством и потребностями, в чем перекос, перепроизводство, в чем дефицит?

– Это нужно разбирать по каждому направлению. Даже не просто НРК, а какие именно: достаточно ли у нас НРК-камикадзе, или НРК для эвакуации, для нужд логистики. Здесь нужно расшивать проблему и идти по пунктам. Чего нужно точно больше и качественнее? Здесь, думаю, будет секрет Полишинеля – вопрос связи. Я очень не хочу, чтобы дядьки в Вашингтоне решали, когда у нас работает связь, а когда нет.

Во-первых, мы должны быть благодарны Илону Маску: в 2022 году, в начале вторжения, он очень много помог. Нельзя сейчас прийти и за один день сказать: "Ай-яй-яй, какой ты подонок", это неправильно.

Но нам нужно понимать, что скоро будет пять лет войны, а создать аналог Starlink, конечно, невозможно. Если бы это было возможно, давно существовали бы десятки аналогов по всему миру. Пока что полного аналога нет ни у кого, чтобы было легкое решение из коробки.

Однако связь – это база и основа всего. Если на фронте нет связи, нет ничего. Поэтому нам нужно диверсифицировать эти риски. Я очень призываю украинские компании, которые занимаются связью или хотят этим заняться, двигаться в эту тему. Кстати, точно так же и в тему электромагнитного оружия: я лично в него верю и считаю, что на горизонте нескольких лет оно будет одним из определяющих.

– Расскажите подробнее.

– Объясню очень примитивно, чтобы быстро. Представьте поле, по которому идут роботы – не только колесные НРК, а, условно, гуманоиды. Рядом большая река, по ней плывут роботы. В воздухе летят рои роботов. Как вы выключите все это роботизированное, что на вас летит, ползет и плывет?

– Электромагнитной бомбой.

– Да. Или вместо этого у вас стоит такой же полк автономных роботов, который все это уничтожает, кинетически сбивает и так далее, или вы должны быстро создать определенный импульс, который выжжет мозги всем этим полчищам, которые на вас идут. А будут ли они на нас идти? Они уже идут. Враг использует против нас миллионы дронов и будет использовать еще больше, потому что помогает Китай, который очень активно разрабатывает роботизированное оружие разных типов и классов, в частности и гуманоидов.

Еще перспективнее когнитивные технологии. По моему мнению, это новые дроны. Я верю в них так же, как 12 лет назад поверила в дроны. Это чрезвычайно мощное оружие, менее очевидное, чем дрон: тот прилетел, поразил врага, и мы видим это на FPV-картинке за 30 секунд. Когнитивное оружие работает сложнее и долгосрочнее – месяцами, иногда годами, – но дает впечатляющие результаты.

Мой внутренний технофашист считает, что мы, люди, тоже роботы. Я шучу, но у меня есть профессиональная деформация: к себе и к другим я в определенной степени отношусь как к роботам. У нас есть свой хард, тело, и свой софт, мы тоже программируемые системы.

С инструментами социальных сетей и искусственного интеллекта можно через разные каналы коммуникации создавать синтетические общества и тестировать на них нарративы, гипотезы, программный код, смотреть, что срабатывает, а что нет. Вы увидите, что буквально за считаные годы программный код целых обществ может меняться.

Российское общество самой пропагандой было запрограммировано, и его программный код в значительной степени изменили. Немцев геббельсовская пропаганда запрограммировала на то, чтобы после Первой мировой начать Вторую, – на ресентименте. Тогда были другие инструменты: радио, пресса, телеграф. Большевики тоже программировали общество. Наши идентичности – как приложения: у вас или у меня есть идентичность матери, отца, ребенка своих родителей, журналиста, гражданина Украины, христианина или мусульманина – разные.

Большевики опустили вниз идентичность "я русский, я подданный императора Романова" и подняли наверх другую: "Мы рабочие, крестьяне, вы буржуи", то есть классовую. Люди, которые еще вчера вместе ели ржаной хлеб, начали ходить друг на друга с вилами в одних селах.

Началась огромная гражданская война в Российской империи, тот самый "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", который унес жизни миллионов. Россия проиграла в Первой мировой в частности и потому, что пришел Ульянов со своими однопартийцами и в значительной степени перепрограммировал общество на гражданскую войну и новую систему координат.

Этот пример нам знаком, потому что он был на наших землях, и украинцы заплатили за этот эксперимент очень высокую цену: Голодомор, на самом деле несколько голодоморов, унесли десятки миллионов наших людей. Но я к тому, что во времена Ленина на броневичке и Геббельса по радио это была одна эпоха, а когда есть ИИ и соцсети, когнитивное оружие становится сверхзначимым.

Поэтому я не ленюсь повторять, что верю в это так, как 12 лет назад поверила в дроны. Это новый геймченджер. Тогда в дроны верили несколько десятков человек на всю Украину, сейчас – миллиарды людей по всему миру. За считаные годы когнитивные технологии будут определять не только ход войны, но и правила игры в мире.

– Мы можем видеть российские ботофермы в комментариях, в телеграме. Это тоже часть когнитивной войны. Они очень примитивны, и человек, который минимально разбирается, их сразу распознает. Сможем ли мы за несколько лет развить это на достаточный уровень, чтобы переучить россиян, сделать их адекватными?

– Вы имеете в виду вернуть россиян в реальность?

– Вернуть в реальность и сделать менее кровожадными. Возможно ли это?

– Возможно, если этим заниматься системно, как и чем угодно.

– Но я не вижу со стороны украинского государства программной работы по ботофермам, нацеленным на россиян. Они на нас давят примитивными страшилками, а Украина – нет.

– Это история не о ботофермах. Раньше между нами, белорусами и россиянами был информационный безвиз: они забегали к нам полчищами, а мы ходили в их виртуальное пространство. Путин не просто так изолирует интернет и делает его суверенным. Роскомнадзор блокирует даже VPN, потому что они пытаются изолировать коллективный разум, программный код своих биороботов, чтобы не впустить нас и не дать вернуть их в реальность.

Если россияне вернутся в реальность, для Путина и его элит это будет означать физическую смерть.Поэтому они изолируют своих рабов, чтобы те не имели доступа к другой информации и пониманию того, что происходит в мире. Так в свое время делал и совок: был железный занавес, а "Голос Америки" слушали где-то на пиратских радиоволнах.

Есть ли системная государственная работа на эту тему со стороны Украины? Нет, как вы могли догадаться. Точно так же, как в 2014 году не было системной работы с дронами: было несколько десятков человек на всю страну, городских сумасшедших от технологий. Я ездила на фронт, работала оператором БПЛА на линии фронта, а возвращаясь в Киев на ротацию, занималась этим здесь.

Наша команда первой начала готовить аэроразведчиков для армии – где-то в октябре-ноябре 2014 года, первых для страны. Поэтому когнитивная тема очень напоминает мне дроны 12 лет назад: это такой день сурка, который случается раз в 12 лет. Точно так же есть только несколько десятков энтузиастов на всю страну, точно так же нет государственной стратегии, точно так же государство пока не поверило в эту историю и нет денег в отрасли.

Когда-то я ездила в Лондон, в "Евромайдан-Лондон" и во многие другие столицы и привозила средства от диаспоры на дроны, в 2015-2016 годах. Сейчас здесь так же. Я звоню милтек-отрасли, где уже есть деньги, и говорю: "Ребята, скиньтесь на когнитив". Преимущественно слышу: "Госпожа Мария, мы не знаем, что такое когнитив. Если вы в это верите, то скажите, кому из команд дать деньги".

Я хочу, чтобы таких историй было больше, пока государство раскачается. Я, например, надеюсь, что Brave1 откроет отдельный кластер и грантовую программу, где команды, которые занимаются когнитивом, смогут подаваться на государственное финансирование. Мы по крайней мере над этим работаем. Очень надеюсь, что это произойдет при поддержке руководства Минобороны.

По моим наблюдениям, Хмара очень хорошо видит эти темы. Точно так же Буданов и Федоров. Разница в том, что в 2014 году дронов в руководстве страны не видел никто: я стучалась во многие двери, и в лучшем случае была супернейтральная отстраненная позиция. Теперь на ключевых позициях есть люди, которые понимают это. Тот же Михаил Васильевич Драпатый очень открыт к киберсилам, когнитивным и информационным технологиям, к разным средствам, и очень хорошо понимает мультидоменные истории стратегического уровня. Поэтому шансов значительно больше.

Наша задача для команды – создать протоотрасль, то есть заложить основы, на которых вырастет большая отрасль, которой сейчас стал милтек. В 2014 году мы точно так же закладывали прото: помогали первым компаниям, готовили сотни разведчиков, то есть формировали клиентскую базу, и дерегулировали правила игры.

Сейчас так же: с одной стороны – дерегуляция, помощь в создании государственной стратегии, привлечение средств, написание аналитики, чтобы был единый вокабуляр, и партнерства с западными странами.

Никто так хорошо не понимает россиян, как мы и белорусы. Даже поляки, которые тоже были в соцлагере, или эстонцы, или грузины. Мы знаем их программный код, потому что нас столетиями русифицировали, и это наше большое преимущество. Когда американцы проводят когнитивные операции, получаются, извините, матрешки, Чайковский и балалайки.

А мы же росли на всех этих фильмах Рязанова, Балабанова, на КВН и так далее. Мы очень хорошо понимаем этот программный код. Можем ли мы перепрограммировать на реальность северных корейцев или иранцев? Нет: там изолированный или суверенный интернет, мы не знаем языка и культуры, не понимаем, на каких песнях росли эти люди.