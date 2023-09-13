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Иностранные трейдеры увеличили объемы газа в ПХГ Украины перед отопительным сезоном

Фото: в ПХГ Украины 1,8 млрд кубометров газа иностранных трейдеров (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем газа иностранных трейдеров, воспользовавшихся услугой хранения в украинских подземных хранилищах (ПХГ), превысил 1,8 млрд кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, европейские подземные газовые хранилища заполнены около 94%. "Поэтому мощности "Укртрансгаза" для хранения газа в ПХГ становятся еще более привлекательными для европейских трейдеров. Это хороший знак для нас и для Европы", - сказал министр.

Украина располагает крупнейшими газовыми хранилищами в Европе - объемом более 30 млрд кубометров, из которых около 15 млрд кубов может предложить европейским партнерам.

На прошлой неделе Проектом энергетической безопасности USAID был опубликован отчет по стресс-тесту, инициированному Минэнерго и смоделированному международной экспертной группой. По его результатам украинская ГТС и ПХГ готовы успешно работать в условиях военных вызовов и при прекращении транзита российского газа.

Запасы газа перед отопительным сезоном

Напомним, главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украине хватит запасов газа в подземных хранилищах на отопительный сезон. Сейчас "Нафтогаз" закупает топливо у частных компаний и пока не планирует импорт.

Сейчас в хранилищах около 13 млрд. кубометров газа. Кабмин поставил план накопить в хранилищах 14,7 млрд кубометров.

Украинские подземные газовые хранилища - крупнейшие в Европе. Они расположены на глубине от 400 м до 2 км, потому хранить газ полностью безопасно.

Ранее Кабинет министров Украины утвердил перечень подземных сооружений, где будут храниться энергетические ресурсы: нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз.

 

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ПХГГаз