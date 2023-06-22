Иностранец отказался возглавить "Шахтер": известна причина

Об этом заявил экс-журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал инсайдера .

34-летний алленаторе отказался от предложения "горняков". На решение молодого тренера якобы повлияла позиция семьи, отказавшейся переезжать в Украину в условиях войны.

Сам Фариоли был настроен согласиться на сотрудничество с "Шахтером". Он даже успел договориться об условиях персонального контракта с чемпионом Украины. Однако впоследствии вышел из переговоров.

Теперь главным кандидатом на должность наставника "горняков" стал Патрик ван Леувен. Нидерландец во главе "Зари" до последнего претендовал на путевку в квалификацию Лиги чемпионов. В конце концов, луганчане финишировали на 3-й строчке Премьер-лиги.

Слухи об уходе главного тренера "Шахтера" Йовичевича появились по завершении сезона. Несмотря на завоеванный чемпионский титул с обновленным составом дончан, владелец "горняков" Ринат Ахметов якобы остался недоволен игровым почерком команды. Однако до сих пор официально об отставке хорвата не сообщали.