Для іноземців відкриють аеропорти: стала відома дата

В Україні для іноземців планується відкрити аеропорти з 15 червня. Фактично дозволяється відкрити пункти пропуску в усіх аеропортах, які були закриті.

Про це в ході позачергового засідання Кабінету міністрів заявив перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, передає РБК-Україна.

"З метою відновлення з 15 червня роботи пунктів пропуску та пунктів контролю для обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні і забезпечення можливості перетину державного кордону іноземними громадянами пропонується відкрити пункти пропуску в авіаційному сполученні", - зазначив Абрамович.

Кабмін схвалив дане рішення з доопрацюванням в один день.

"Фактично ми дозволяємо відкрити пункти пропуску в усіх аеропортах, які були закриті. Залишаться тільки Ужгород, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Ізмаїл, Маріуполь, Кривий ріг, Суми, Рівне, Озерне, Черкаси, Полтава і Сокольники", - сказав заступник голови МІУ.

Крім того, уряд затвердив нові критерії для перетину українського кордону іноземцями.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість проводити туристам в аеропортах тести на коронавірус і планує рекомендувати ввести для іноземців обов'язковий страховий полюс.

Як писало РБК-Україна, в Україні з 15 червня планується відновлення міжнародного авіасполучення.