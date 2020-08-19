Іноземних військ на території Білорусі немає, - Лукашенко

Лукашенко заперечив перекидання російських військ в Білорусь
Діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що на території країни немає жодного іноземного військового. Перекидання російської техніки в Білорусь він назвав фейком.
Про це повідомляє провладне білоруське видання БелТА.
За словами Лукашенка, за російську техніку у соціальних мережах видають білоруські бронетранспортери, які рухаються до західного кордону в рамках нещодавно оголошених військових навчань.
"Що стосується іноземних військ, то сьогодні вже нікого з інших держав в Білорусі немає", - підкреслив він.
Нагадаємо, декілька днів тому у соціальних мережах почали ширити відеоролики, на яких нібито російська техніка прямує в Білорусь. На одному з відео показали нібито російські БТР, які в'їжджають на територію Білорусі.
Як писало РБК-Україна, Міноборони Білорусі оголосило військові навчання біля кордону з Литвою.
Крім того, Лукашенко домовився з Путіним, що Росія при першому ж запиті надасть допомогу з забезпечення безпеки Білорусі.
Після цього в Європейському парламенті закликали Росію не втручатися в ситуацію в Білорусі.